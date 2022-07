Rybakina bat Jabeur en 3 pour remporter le titre | Mises à jour de Wimbledon

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Les dernières nouvelles de Wimbledon (toutes les heures locales):

___

15h57

Elena Rybakina a remporté le titre féminin à Wimbledon en battant Ons Jabeur 3-6, 6-2, 6-2.

Rybakina est la première joueuse représentant le Kazakhstan à remporter un titre du Grand Chelem en simple. Elle est née en Russie mais a changé de nationalité en 2018.

Rybakina, 17e tête de série, n’a perdu que deux sets en sept victoires au All England Club.

Rybakina, qui a eu 23 ans le mois dernier, est la plus jeune femme à remporter le titre de Wimbledon depuis Petra Kvitova, 21 ans, en 2011.

___

15h19

Elena Rybakina a remporté le deuxième set de la finale féminine à Wimbledon pour égaliser le score contre Ons Jabeur à un set chacun.

Rybakina a remporté le set 6-2 sur le court central. Jabeur a remporté le premier set 6-3.

___

14h41

Ons Jabeur a remporté le premier set de la finale féminine à Wimbledon 6-3.

Jabeur affronte Elena Rybakina dans le match pour le titre sur le court central.

___

14h25

La joueuse junior américaine Liv Hovde a remporté le titre du simple féminin à Wimbledon.

Hovde a battu Luca Udvardy de Hongrie 6-3, 6-4 sur le court n° 1 pour devenir la deuxième Américaine à remporter le titre au All England Club au cours des 30 dernières années.

Claire Liu a remporté le titre en 2017.

Dans la finale du double féminin, Angella Okutoyi du Kenya et Rose Marie Nijkamp des Pays-Bas ont battu Kayla Cross et Victoria Mboko du Canada 3-6, 6-4 (11-9).

Dans la finale du double masculin, Sebastian Gorzny et Alex Michelsen, des États-Unis, ont battu Gabriel Debru et Paul Inchauspe, de France, 7-6 (5), 6-3.

___

14h08

La finale féminine à Wimbledon entre Ons Jabeur et Elena Rybakina a commencé.

Jabeur cherche à devenir la première femme arabe et la première femme africaine à remporter un titre majeur de tennis. Rybakina, qui est née en Russie mais a changé de nationalité pour le Kazakhstan en 2018, deviendrait la première championne du Grand Chelem de son pays d’adoption.

___

13h15

Diede de Groot a remporté son septième titre consécutif du Grand Chelem en simple féminin en fauteuil roulant et son quatrième à Wimbledon.

Le joueur néerlandais, tête de série, a battu Yui Kamiji, du Japon, 6-4, 6-2 sur le terrain n°3.

De Groot a commencé sa course à l’Open d’Australie 2021. Elle a remporté les quatre titres majeurs l’an dernier et a remporté les trois premiers jusqu’à présent cette année.

De Groot a également remporté le titre en simple au All England Club en 2017 et 2018. Elle a remporté des titres en double en 2018 et 2019.

La Néerlandaise a également atteint la finale du double cette année et fera équipe avec Aniek van Koot contre Kamiji et Dana Mathewson des États-Unis.

___

12h55

La finale féminine de Wimbledon produira une première championne du Grand Chelem.

Ons Jabeur de Tunisie et Elena Rybakina du Kazakhstan joueront sur le court central pour le titre.

Jabeur cherche à devenir la première femme arabe et la première femme africaine à remporter un titre majeur de tennis. Rybakina, qui est née en Russie mais a changé de nationalité pour le Kazakhstan en 2018, deviendrait la première championne du Grand Chelem de son pays d’adoption.

La finale du double messieurs suivra celle du simple dames sur le court central. Matthew Ebden et Max Purcell d’Australie affronteront Nikola Mektic et Mate Pavic de Croatie.

___

