Ryanair va réduire la plupart, sinon la totalité, des vols à destination et en provenance du Royaume-Uni et de l’Irlande jusqu’à ce que «  les restrictions de voyage draconiennes soient supprimées  »

La plus grande compagnie aérienne à bas prix d’Europe, Ryanair, a réduit ses prévisions de trafic annuel d’environ cinq millions de passagers, qualifiant les dernières restrictions de verrouillage de Covid-19 imposées par les gouvernements britannique et irlandais de «draconiennes».

Au milieu de la propagation rapide de la nouvelle variante très contagieuse de Covid-19, le transporteur a déclaré qu’il fonctionnerait « Peu, voire aucun » vols dans la région d’ici fin janvier, avec de fortes réductions attendues à partir du 21 janvier.

Ryanair réduira considérablement ses horaires de vol à partir du jeudi 21 janvier, ce qui entraînera peu de vols, voire aucun, vers / depuis l’Irlande ou le Royaume-Uni de fin janvier jusqu’à ce que ces restrictions de voyage draconiennes soient supprimées.

La société a réitéré ses critiques à l’égard des mesures de santé publique adoptées au Royaume-Uni et en République d’Irlande, décrivant en particulier les restrictions de voyage irlandaises comme «Inexplicable et inefficace» et le « Le plus strict » en Europe.

Le transporteur à bas prix a également dénoncé l’ouverture de la frontière entre l’Irlande du Nord et la République, tandis que les voyageurs en provenance du continent britannique doivent se soumettre à des tests Covid-19 obligatoires pour accéder à l’Irlande.

Il a également critiqué le déploiement du vaccin par le gouvernement irlandais, le comparant au Danemark qui en a vacciné dix fois plus malgré une population similaire à celle de la République, appelant à une plus grande transparence dans les rapports de vaccination.

Ryanair a réduit ses prévisions actuelles de « Moins de 35 millions » passagers pour l’exercice de la compagnie, qui se termine le 31 mars, à quelque part entre 26 et 30 millions de passagers.

«Ryanair ne s’attend pas à ces réductions de vols et de nouvelles réductions de trafic auront une incidence importante sur sa perte nette pour l’année se terminant le 31 mars 2021, car nombre de ces vols auraient été déficitaires», Ça disait.

Le gouvernement irlandais a exhorté les citoyens à rester chez eux et à limiter les voyages non essentiels jusqu’à la fin du mois de janvier, mais a averti les entreprises hôtelières de se préparer à la possibilité qu’elles puissent rester fermées jusqu’à la fin du mois de mars.

Pendant ce temps, le gouvernement britannique a introduit une nouvelle législation qui permet à son verrouillage actuel de rester en place jusqu’à la fin du mois de mars, si nécessaire, bien que le Premier ministre Boris Johnson ait déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que ce soit le cas.

« Tous les clients concernés par ces annulations de vols supplémentaires et d’autres restrictions de voyage recevront des e-mails les informant de leurs droits à des déménagements gratuits et / ou à des remboursements plus tard dans la journée », Dit Ryanair.

Cependant, la compagnie aérienne sans fioritures a été critiquée à plusieurs reprises par des groupes de défense des droits des consommateurs pour sa lenteur dans la gestion des remboursements tout au long de la pandémie.

British Airways et son concurrent low-cost EasyJet revoient également leurs horaires de vol à la lumière des dernières restrictions.

