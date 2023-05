Ryanair commande à Boeing au moins 150 des plus gros 737 Max

Un Boeing 737 MAX 8 de Ryanair vu voler, atterrir et rouler à l’aéroport d’Eindhoven EIN.

Ryanair a annoncé son intention d’acheter au moins 150 Boeing 737 10 avions Max avec des options pour 150 autres.

Il s’agit de la plus grosse commande du transporteur à petit budget et du dernier accord important du constructeur pour de nouveaux avions alors que les compagnies aériennes remplacent les jets vieillissants et agrandissent leurs flottes.

Les actions de Boeing ont augmenté d’environ 2% dans les échanges avant commercialisation mardi après que la société a annoncé la commande.

Ryanair prévoit d’exploiter les Max 10, qui n’ont pas encore été certifiés par les régulateurs, avec 228 sièges à bord.

Les 150 avions de la commande ferme valent plus de 20 milliards de dollars à la liste des prix, mais les compagnies aériennes bénéficient généralement de remises importantes pour des ventes aussi importantes. Ryanair a arrêté les négociations pour une grosse commande Max en septembre 2021 en raison d’un différend sur les prix.

Le PDG de Ryanair, Michael O’Leary, a déclaré que les nouveaux avions remplaceront les anciens 737 jets de sa flotte. Les 150 jets supplémentaires dont il a opté lui permettraient de transporter plus de 300 millions de passagers par an d’ici 2034, a-t-il déclaré.

La compagnie aérienne à très bas prix a transporté 97 millions de passagers au cours des 12 mois clos le 31 mars, contre 149 millions avant la pandémie de Covid, selon une entreprise rapport.

La commande du transporteur à bas prix est la dernière d’une série de grosses ventes pour Boeing, qui a conclu des accords pour vendre des centaines d’avions à des clients tels qu’Air India, Saudia et United Airlines Ces derniers mois.

Le prochain défi de Boeing est d’augmenter la production du 737 Max. Le mois dernier, la société a déclaré qu’elle visait à en fabriquer 38 chaque mois, contre 31. Elle prévoit également d’augmenter sa production de 787 Dreamliner à cinq par mois à la fin de cette année, contre trois.