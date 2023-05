BONN, Allemagne – 30 janvier 2023 : un avion Ryanair se gare à l’aéroport de Bonn à Cologne, en Allemagne. Ryanair a annoncé un bénéfice annuel exceptionnel pour 2022/23 grâce à la reprise du trafic et à des couvertures pétrolières favorables.

Ryanair a signé plus tôt ce mois-ci un accord pour l’achat de 300 nouveaux avions Boeing 737-MAX-10 – 150 commandes fermes et 150 options futures – avec des livraisons échelonnées prévues entre 2027 et 2033. L’achat, retardé en raison d’un différend sur les prix en 2021, concerne Ryanair. ambition de transporter 300 millions de passagers par an d’ici 2034.

« La quasi-totalité de la flotte de B737 du groupe est détenue et 99 % ne sont pas grevés, ce qui élargit considérablement notre avantage en termes de coûts, car les taux d’intérêt et les coûts de location continuent d’augmenter pour les concurrents. »

« Notre bilan est l’un des plus solides du secteur avec une cote de crédit BBB+ et une trésorerie brute de 4,7 milliards d’euros à la fin de l’année, malgré un remboursement d’obligations de 850 millions d’euros en mars 2023 », a déclaré O’Leary dans le rapport.

Ryanair est couvert à 85% à 89 dollars le baril cette année, et le directeur financier de la société, Neil Sorohan, a déclaré lundi à CNBC que cela ajouterait environ 1 milliard de dollars supplémentaires à la facture de carburant de cette année. Mais il a déclaré que Ryanair était convaincu de pouvoir couvrir l’augmentation des coûts et d’augmenter ses bénéfices « modestement » d’une année sur l’autre.

Référence internationale Brent brut s’échangeait à un peu plus de 75 dollars le baril lundi matin.

Les compagnies aériennes se couvrent contre le risque d’augmentation potentielle des prix du pétrole en achetant une certaine quantité de carburant via des contrats à terme à un prix fixe, pour une livraison dans le futur.

« Notre couverture de carburant, leader du secteur (couverte à plus de 80% à environ 64 milliards de dollars), a contribué de manière significative au résultat final des bénéfices de l’exercice 23, permettant au groupe d’économiser plus de 1,4 milliard d’euros », a déclaré le PDG Michael O’Leary dans le rapport sur les résultats de lundi.

Ryanair a publié lundi un bénéfice net annuel de 1,43 milliard d’euros (1,55 milliard de dollars), aidé par la recrudescence du trafic et des tarifs, ainsi que par des positions de couverture pétrolière favorables.

« En plus de générer une croissance significative des revenus, les sièges supplémentaires (associés à une plus grande efficacité en matière de carburant, de carbone et de bruit) élargiront encore l’avantage considérable de Ryanair en termes de coût unitaire par rapport à toutes les compagnies aériennes européennes concurrentes », a déclaré O’Leary dans le rapport de lundi.

Le directeur financier Sorohan a déclaré que la base à bas prix de la compagnie aérienne était son plus grand avantage alors qu’elle cherchait à étendre sa présence et sa part de marché dans toute l’Europe, mais a déclaré que le plus grand risque pour cette stratégie de croissance était l’industrie aéronautique elle-même.

« Quelque chose tourne toujours mal toutes les quelques années, mais parce que nous avons le bilan, parce que nous avons la base de coûts que nous avons, nous pourrons affronter toutes les tempêtes qui se présenteront à nous », a-t-il ajouté.

Consolidation « inévitable »

La capacité des compagnies aériennes européennes a subi un « changement systémique » à la lumière de la pandémie de Covid-19, a déclaré Sorohan, car de nombreuses compagnies aériennes ont été contraintes de réduire leurs effectifs. Pendant ce temps, les OEM (fabricants d’équipements d’origine) ont du mal à répondre à la demande et les sociétés de leasing ont été frappées par des sanctions contre la Russie.

Mais les données montrent que les voyages sont une priorité pour les gens, a déclaré Sorohan, c’est pourquoi Ryanair se sent à l’aise de passer une commande de 300 avions ce mois-ci et de fixer des objectifs de croissance du trafic aussi ambitieux.

Cependant, il a souligné que la consolidation dans l’ensemble de l’industrie en Europe est « inévitable » – et a en fait « déjà commencé ».

« Les Norvégiens sont deux fois plus petits qu’ils ne l’étaient, mais si vous regardez l’Italie, 40 % ont été consolidés d’ITA, l’ex-Alitalia, à Lufthansa en vue d’atteindre 100 %. TAP au Portugal est à vendre, inévitablement une certaine capacité sortira à la suite de cela, et il reste encore beaucoup à faire », a-t-il déclaré.

« Je ne serais pas surpris de voir deux des autres transporteurs à bas prix en Europe se consolider au cours des deux prochaines années. Je pense également que c’est inévitable que vous allez voir plus de choses se réunir et nous nous déplaçons plus comme le modèle américain, avec seulement quatre ou cinq grands transporteurs assurant effectivement 80 % du trafic en Europe. »