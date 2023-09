Ryanair ajuste son programme d’hiver à Dublin et se concentre sur des avions plus écologiques dans d’autres aéroports européens

Ryanair a annoncé jeudi qu’elle supprimerait 17 liaisons de son programme hivernal à sa base de Dublin et allouerait 19 nouveaux avions Boeing 737 MAX à d’autres aéroports européens qui offrent des incitations pour voler des avions plus silencieux et à faibles émissions de CO2.

Ryanair prévoit de déplacer certains des nouveaux avions MAX, qui, selon Boeing, consomment 15 à 20 % de carburant en moins et émettent 40 % de bruit en moins, vers des aéroports en Espagne et en Italie, ainsi qu’à l’aéroport britannique de Luton, a déclaré Eddie Wilson, directeur de Ryanair, lors d’une conférence de presse. .

La compagnie aérienne irlandaise, la plus grande d’Europe en termes de nombre de passagers, a cité l’augmentation des redevances passagers imposées par l’autorité aéroportuaire de Dublin et l’incapacité à mettre en place un programme d’incitation environnemental « significatif » pour justifier sa décision.

L’autorité aéroportuaire de Dublin a déclaré dans un communiqué que Ryanair exagérait l’ampleur de l’augmentation des redevances et que l’autorité consultait les compagnies aériennes au sujet d’un projet de programme visant à encourager les avions à faibles émissions en 2024.

Il a déclaré que le nombre de passagers de l’aéroport de Dublin était revenu aux niveaux d’avant la pandémie et qu’il n’avait pas besoin d’encourager une nouvelle croissance étant donné une limite de capacité en vertu du permis de construire de l’aéroport.

Ryanair réduit fréquemment la capacité des aéroports lors de différends sur les redevances et alloue généralement des avions aux aéroports et aux régions offrant les meilleures incitations à la croissance.