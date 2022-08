Ryan Zinke, secrétaire à l’Intérieur de Trump et candidat à Montana House, a menti, selon un rapport

Ryan Zinke, le candidat républicain pour le nouveau siège de la Chambre du Montana, a menti au chien de garde interne du ministère de l’Intérieur lors d’une enquête sur une demande de casino tribal alors qu’il dirigeait le département sous l’ancien président Donald Trump, selon un responsable. rapport rendu public mercredi.

Zinke et son chef de cabinet “ont fait des déclarations à [Interior’s Office of the Inspector General] avec l’intention générale de les induire en erreur », indique le rapport de l’OIG.

“Nous avons constaté que le secrétaire Zinke et le [chief of staff] fait des déclarations qui présentaient une version inexacte des circonstances dans lesquelles [Interior Department] pris des décisions clés », a ajouté le rapport du chien de garde.

“En conséquence, nous avons conclu que le secrétaire Zinke et le [chief of staff] n’a pas respecté son devoir de franchise lorsqu’il a été interrogé.”

Les mensonges présumés de Zinke sont venus en réponse à des questions sur ses interactions avec des avocats et des employés du département, un sénateur américain et des lobbyistes de MGM Resorts International. MGM, un exploitant de casino, a cherché à bloquer une candidature de deux tribus amérindiennes, les Mashantucket Pequots et les Mohegans, pour construire et gérer conjointement un casino dans le nord du Connecticut.

Zinke a contesté les conclusions du rapport. Il a demandé en vain au bureau de l’inspecteur général de retarder la publication publique du rapport jusqu’après les élections de novembre, où il cherche à représenter la région ouest du Montana dans son nouveau deuxième siège à la Chambre.

Dans un communiqué mercredi, son avocat a qualifié le rapport et le moment de la publication de “diffamation politique”.

Les conclusions du chien de garde interviennent six mois après qu’un autre rapport du bureau de l’inspecteur général a révélé que Zinke avait abusé de son poste de secrétaire pour promouvoir un projet de développement à Whitefish, dans le Montana, sa ville natale.

Le rapport de mercredi indique que l’inspecteur général a renvoyé la question du casino au ministère de la Justice en 2018, alors que Trump et son procureur général étaient toujours en fonction.

Le ministère de la Justice a refusé de poursuivre dans l’épisode de lobbying du casino l’année dernière. Il a également choisi de ne pas poursuivre en 2021 après avoir reçu le rapport sur le développement du Montana.

Le rapport récemment publié détaille comment MGM Resorts International s’est activement opposé à la candidature des tribus du Connecticut dans un effort de lobbying ciblant Zinke. MGM exploite un casino juste de l’autre côté de la frontière à Springfield, Massachusetts.

Les lobbyistes de MGM ont spécifiquement poussé Zinke à ne pas approuver les amendements aux accords de jeu existants des tribus avec l’État du Connecticut, selon le rapport. Le Connecticut a exigé ces modifications en échange de l’approbation par l’État du casino, qui fonctionnerait sur des terres non tribales.

Zinke a finalement renvoyé les amendements aux tribus sans prendre de mesures, bloquant ainsi leur plan.

Plus tard, il a déclaré aux enquêteurs de l’inspecteur général “plus de 10 fois qu’il s’était fié au sous-secrétaire associé [of Interior] et le [department’s Office of the Solicitor’s attorneys] en prenant sa décision de renvoyer les amendements des tribus sans suite », indique le rapport.

Mais ces autres personnes n’ont pas corroboré les affirmations de Zinke, selon le rapport.

Un sénateur américain non identifié a déclaré aux enquêteurs qu’il avait demandé à Zinke de ne pas approuver les amendements des tribus lors d’un appel téléphonique en septembre 2017. Zinke a déclaré aux enquêteurs qu’il ne se souvenait pas que le sénateur lui ait demandé de “prendre une position particulière”, selon le rapport.

“Sur la base de notre analyse des déclarations du secrétaire Zinke, nous avons conclu qu’il avait fourni une représentation trompeuse de la base de sa décision de renvoyer les amendements des tribus”, indique le rapport.

Zinke “a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait eu de conversation avec personne en dehors de l’agence – y compris le sénateur américain ou les lobbyistes de l’industrie – qui lui avait conseillé de prendre une autre ligne de conduite”, indique le rapport.

“Compte tenu du nombre et de l’étendue des communications avec ces personnels extérieurs, combinés à l’absence d’informations selon lesquelles quiconque – avocat ou autre – au sein de l’agence aurait conseillé cette ligne de conduite, nous constatons que la description des événements par le secrétaire Zinke n’était pas exacte”, a-t-il ajouté. .

Dans une déclaration envoyée par e-mail à CNBC mercredi, l’avocat de Zinke, Danny Onorato, a déclaré: “Il y a plus de quatre ans, le secrétaire Zinke a pleinement coopéré à une enquête à motivation politique menée par l’inspecteur général du ministère de l’Intérieur.”

“Le secrétaire Zinke a répété à plusieurs reprises à l’inspecteur général qu’il n’était soumis à aucune influence dans cette affaire car il n’avait pas compétence pour donner suite à la demande”, a déclaré Onorato. “Cela aurait dû mettre fin à l’enquête. Au lieu de cela, à la veille d’une élection, l’IG a publié un rapport trompeur et inexact qui suggérait que le secrétaire Zinke manquait de franchise dans son entretien avec les agents de l’IG.”

“C’est faux”, a déclaré l’avocat. “Le dossier ici montre que c’est le projet de rapport de l’IG qui a initialement dissimulé des preuves décisives et qu’un juge fédéral à Washington DC a convenu que la position du secrétaire Zinke était juridiquement valable. Après que le secrétaire Zinke s’est opposé à un projet de rapport, l’IG reconnaît maintenant ce fait critique. de façon édulcorée.”

“En termes simples, le secrétaire Zinke a été totalement franc dans son entretien et a été légalement confirmé par la décision de la Cour. Le contenu du rapport de l’IG et le moment de sa publication seront considérés pour ce qu’ils sont, une autre diffamation politique”, a déclaré Onorato.