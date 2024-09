Ryan Williams livre à nouveau une prestation après que Nick Saban ait comparé l’étudiant de première année à l’ancienne star de Tide

Il fut un temps où Nick Saban j’aurais détesté faire des comparaisons entre l’un de ses joueurs prometteurs de première année et l’un de ses anciens joueurs vedettes.

Ce temps est révolu.

Saban est apparu samedi matin sur College Gameday et a été interrogé sur un joueur qu’il a recruté – le receveur Ryan Williams — et le début de sa première saison avec le Tide.

« Je pense que ce type me rappelle Amari Cooper « Quand il était en première année », a déclaré Saban à un public national sur ESPN. « Je pense que ce gars a une belle carrière. »

Williams continue de montrer que le poids des attentes ne le ralentit pas. Il a mené le Tide avec quatre réceptions pour 78 yards dans une victoire de 42-10 samedi contre Wisconsinattrapant un touchdown de 31 yards au premier quart et ajoutant une réception de 47 yards à la fin de la première mi-temps pour mettre en place un Germie Bernard Touchdown attrapé un jeu plus tard.

« Ce gars est explosif, il a de bonnes mains et il peut courir après la capture », a déclaré Saban.

Williams, qui mesure 1,85 m et pèse 79 kg, est plus petit que Cooper, qui mesurait 1,85 m et pesait 95 kg à l’époque. Alabama lorsqu’il a attrapé 59 passes pour 1 000 yards et 11 touchdowns en tant qu’étudiant de première année en 2012. Lorsque Williams a parlé aux journalistes après la victoire de l’Alabama lors de la première semaine contre Kentucky occidentala-t-il relayé, citant DeVonta Smith comme une autre comparaison qu’il reçoit « à chaque fois ».

Smith mesurait 1,85 m et pesait 79 kg lorsqu’il a remporté le trophée Heisman en 2020. C’est une barre haute à atteindre pour Williams, mais il relève le défi avec plaisir.

« Il était électrique. Mon chien a gagné le Heisman », a déclaré Williams dit la semaine dernière lors de son podcast « New Wave » avec son coéquipier Jaylen Mbakwe« Je dois lui donner, mais ne pense pas que je ne viendrai pas pour toi, mon garçon. »

Jalen Milroe dit Le podcast Pivot la semaine dernière, Smith est allé voir le directeur de la médecine sportive Jeff Allen après son arrivée à l’Alabama et lui a demandé : « Pouvez-vous me mettre sur le plan que suivait DeVonta Smith ? »

Réaction de Milroe : « Oh, il est sérieux. Il est sérieux, sérieux. »

Ryan Williams #2 et Germie Bernard #5 de l’Alabama Crimson Tide célèbrent après un touchdown attrapé par Germie Bernard au deuxième quart-temps contre les Wisconsin Badgers au Camp Randall Stadium le 14 septembre 2024 à Madison, Wisconsin.

C’est une bonne façon de décrire Williams, qui, selon Milroe, est venu de Mobile pour courir avec son futur quart-arrière au printemps, et a demandé du temps dans la salle de cinéma avec Milroe depuis son arrivée en tant qu’inscrit d’été – tard, en d’autres termes.

« Il dit la vérité », a déclaré Milroe à The Pivot. « Une chose que je peux dire à propos de Ryan qui est très unique, c’est que même s’il a 17 ans, c’est un gars qui est arrivé en été. Il a même fait ses études en milieu d’année. Dans un sens, cela a accéléré son développement en venant et en apprenant le système. S’habituer à l’université, à la reconnaissance de la couverture – vous n’allez pas simplement dépasser les gens. Vous allez avoir besoin d’une reconnaissance de la couverture. Vous allez devoir savoir qui vous bloquez et le schéma de course. »

« Il y a tellement de choses à l’université qui sont uniques et différentes du lycée, auxquelles il faut être mentalement préparé, et voir son développement en si peu de temps, c’est ce qui, selon moi, le distingue vraiment. Parce qu’il y a beaucoup de grands receveurs dans ce pays. Beaucoup de grands receveurs ailleurs. Mais c’est la façon dont il a tourné la page, passant d’un lycéen de 17 ans à un étudiant de 17 ans, qui est très différent.

« Je vois sa croissance. Je vois sa détermination. Je vois à quel point il est soucieux du détail. »

On attend beaucoup de lui et il a de grandes attentes envers lui-même, mais Williams a confirmé ses dires jusqu’à présent. Il a marqué quatre touchdowns en trois matchs cette saison sur 10 réceptions pour 285 yards, démontrant une capacité à créer une séparation comme l’a fait Smith. C’est exactement ce qui s’est passé sur le touchdown de 31 yards.

« Dans ce cas, vous avez un pas à faire, allons-y », a déclaré DeBoer.

Cela a été fait et c’était le dernier produit de la maturité que DeBoer a longtemps louée et que Saban a également remarqué de loin.

« Ryan Williams est un compétiteur mature, mec », a déclaré Saban samedi lors du College Gameday. « C’est l’un des joueurs les plus matures que j’ai jamais recrutés. »