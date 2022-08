Ryan Whitwell et Batavia ont de quoi s’appuyer sur une victoire éclatante contre Phillips – Shaw Local

CHICAGO – Ryan Whitwell ne pouvait pas manquer sur le terrain en raison de ses crampons électriques vert citron et de ses gants qu’il avait choisi de porter.

Son utilisation globale lors du premier entraînement de Batavia de leur éventuelle domination 43-6 sur Phillips samedi, cependant, explique peut-être encore mieux pourquoi il devrait être surveillé de près pour les défenses adverses à l’avenir.

Whitwell a été le moteur de sept jeux de l’entraînement d’ouverture de 15 jeux des Bulldogs qui s’est finalement terminé par le touché de 11 verges de Tyler Jansey.

“L’année dernière, je n’ai pas beaucoup joué en attaque [as a linebacker] et j’adore jouer à l’offensive », a déclaré Whitwell, un demi offensif senior, qui a couru 75 verges et un touché à ses débuts dans la saison. “C’était vraiment amusant d’aller là-bas avec l’O-Line [and they] fait un excellent travail. Nous avons pu continuer à faire tourner l’horloge… personne ne pouvait nous arrêter.

Whitwell, qui a subi deux interventions chirurgicales hors saison pour corriger un problème d’éperon osseux, sait que la croissance offensive doit se poursuivre.

“Nous pouvons toujours tout faire mieux”, a déclaré Whitwell. «Exécutez mieux les itinéraires, en obtenant simplement notre timing. Notre timing est toujours décalé. C’est la semaine 1. Il y aura des erreurs que nous devrons corriger la semaine 2. Je pense vraiment que cela peut être l’une des meilleures infractions de l’État.

Drew Gerke de Batavia dirige le ballon lors d’un match contre Phillips au Gately Stadium de Chicago le samedi 27 août 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

« … Nous avons eu des retours rapides, nous avons eu les receveurs, les bouts serrés. Nous voulons être équilibrés ‚” a déclaré l’entraîneur de Batavia Dennis Piron. « Nous voulons pouvoir courir [or] jetez n’importe quoi, n’importe quelle distance. Cela rend les choses très difficiles si nous pouvons le faire. C’est ce que, je pense que notre objectif offensivement arrivait ce soir : faire un peu des deux choses [and] faites tous cliquer nos gars.

Sur la deuxième possession de Phillips, le joueur de ligne défensive de Batavia Jordan Buckley a poignardé pour forcer une sécurité du quart-arrière de Phillips Joe Winslow Jr. pour donner aux Bulldogs une avance de 9-0.

Bien que Batavia ait botté cela après la possession, Drake Ostrander a intercepté Winslow Jr. pour établir le score de 2 verges de Whitwell pour établir l’avance de trois possessions avec 5:21 à jouer en première mi-temps.

La sécurité de Batavia, Grant Wardynski, a intercepté Winslow lors du prochain entraînement des Wildcats, ce qui a conduit à un entraînement de 14 matchs couronné par une passe de touché de 7 verges de Ryan Boe à Drew Gerke avec cinq secondes à jouer dans la mi-temps pour porter le score à 23-0 à Batavia.

La connexion entre Boe et Gerke semble être un point focal à établir. Boe a eu trois ratés contre Gerke plus tôt dans leur campagne de notation, mais l’a finalement trouvé pour trois réceptions afin de remédier au travail en cours.

Boe a terminé 10 sur 18 pour 127 verges par la passe et un touché par la passe et au sol chacun. Gerke a réussi quatre attrapés pour 42 verges et un touché.

À la sortie de la pause, le deuxième étudiant de Batavia, Jacob Jansey, a écrasé Da’Kwan Phillips lors du coup d’envoi d’ouverture pour perdre un échappé, qui a été renvoyé par Kyle Porter pour l’avance 29-0. Le point supplémentaire a été raté.

Jack Sadowsky (6) de Batavia s’en prend à un joueur de Phillips avec le ballon lors d’un match au Gately Stadium de Chicago le samedi 27 août 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Charlie Whelpley a obtenu un score de 34 verges au sol et le touché au sol de 2 verges de Boe a mis la touche finale à une victoire convaincante.

Les Wildcats ont obtenu leur seul score avec 1:52 à jouer dans le match sur un touché de 37 verges de Winslow Jr. contre Achilles Dawson avec les réserves de Batavia.

Winslow Jr. a terminé 6 sur 12 pour 110 verges par la passe. Reginald Fox a récolté 24 verges au sol.

Phillips affrontera la centrale électrique de classe 7A Mount Carmel la semaine prochaine.

« …C’est Phillips Wildcats : nous allons emprunter le chemin le plus difficile. Nous ne connaissons pas d’autre moyen », a déclaré l’entraîneur des Wildcats, Joe Winslow. « Je joue Carmel la semaine prochaine. Je n’ai pas le temps de pleurer. Tu panses tes plaies ce soir, mets le pansement demain [and] vous pratiquez dur le lundi. Espérons que nous en tirerons des leçons.