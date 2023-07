Ryan Tubridy: la plus grande star de la télévision irlandaise dit qu’il a été «annulé» pour cause de paiement secret de RTE | Nouvelles du monde

La plus grande star de la télévision irlandaise, Ryan Tubridy, a déclaré qu’il avait été « annulé » suite à un scandale de paiement secret au radiodiffuseur public RTE.

Le présentateur de 50 ans a déclaré que son nom avait été « sali » par des affirmations selon lesquelles RTE avait sous-estimé ses revenus dans des documents publics de 345 000 € (295 000 £) entre 2017 et 2022.

Son agent a également affirmé que la star avait été « injustement » devenue le « poster boy » du scandale.

Les réclamations ont déclenché une réaction violente contre le présentateur – déjà la star la mieux payée de RTE avec un salaire de 440 000 € (375 500 £) en 2021 – car elles sont survenues à un moment où le diffuseur à court d’argent faisait des coupes ailleurs.

Ils ont également déclenché un examen des dépenses du diffuseur, qui a révélé des comptes dits de « troc » utilisés par les cadres supérieurs pour des dépenses somptueuses, y compris des billets pour regarder l’équipe de rugby d’Irlande et pour une finale de la Ligue des champions.

Lors d’une commission parlementaire à Dublin mardi, M. Tubridy, qui jusqu’en mai avait un créneau radio matinal et a présenté l’émission de chat télévisée la plus ancienne au monde, The Late Late Show, a abordé le contrecoup.

« C’est mon premier rodéo aux yeux du public [like this] », a-t-il déclaré à la commission des comptes publics.

En savoir plus:

Le radiodiffuseur national irlandais RTE est confronté à une crise – et c’est pourquoi

« Je n’ai jamais rien vu de tel. Je ne sais pas si l’un d’entre vous a déjà été annulé, mais laissez-moi vous dire que vous ne voulez pas être là.

« Mon nom a été désespérément sali, je pense que ma réputation a été entachée.

« Je suis profondément bouleversé. Je suis blessé. C’est difficile de quitter la maison si tu veux vraiment que je sois honnête à ce sujet. »

Son agent, Noel Kelly, s’est également adressé au comité et a déclaré que M. Tubridy avait été victime de « reportages horribles ».

« Nous n’étions pas invités [to the committee]nous avons demandé [to come], » il a dit.

« Et nous avons vu au cours des trois dernières semaines, je n’ai jamais vu des reportages aussi horribles et horribles.

« Et pourquoi? Soudain, l’homme le plus fiable d’Irlande, Ryan Tubridy, c’était comme » le jeter sous un bus « . Pourquoi? »

Il a ajouté: « Ryan et moi avons attiré une quantité épouvantable de critiques et d’abus au cours des dernières semaines parce qu’il est une figure tellement en vue et réussie en Irlande, et il a été fait l’affiche de ce scandale. C’est immérité . »

« Transparence maximale »

M. Kelly a également abordé les réclamations de trop-perçu et a déclaré au comité qu’il agissait sur instruction de RTE, « en tout temps ».

Image:

Ryan Tubridy est l’une des plus grandes stars de la télévision irlandaise. Ici, il est photographié avec la défunte reine en 2011





Avant le comité, l’ancien animateur de l’émission de chat a publié une déclaration indiquant qu’il visait à apporter une « transparence maximale » aux deux audiences et à lutter contre la « désinformation » qui, selon lui, circulait.

Il a abordé ce qu’il a appelé « sept contrevérités matérielles » sur la polémique en commission, et a affirmé que les chiffres et déclarations de RTE avaient créé un « brouillard de confusion ».

Il a notamment nié les affirmations selon lesquelles il n’avait pas subi de réduction de salaire et avait subi une réduction de salaire de 20% entre 2020 et 2025, et qu’il avait été secrètement surpayé – insistant à la place sur le fait que RTE avait sous-déclaré le montant de ses frais.

Une partie de la ligne de paiement implique un accord tripartite entre M. Tubridy, RTE et le sponsor de The Late Late Show, Renault Ireland.

En savoir plus:

Le patron de RTE suspendu sur fond de scandale sur le salaire de Ryan Tubridy

RTE – pour des raisons encore à déterminer – a accepté de souscrire l’accord, donc lorsque le constructeur automobile a décidé de ne pas renouveler l’accord après un an, la station a payé à Tubridy les 150 000 € restants (128 000 £).

Il a été acheminé via un compte de troc RTE basé à Londres.

« Version incorrecte des événements »

Pendant ce temps, M. Tubridy a déclaré mardi au comité que bien qu’il ait eu droit à un paiement de fidélité ou de sortie de 120 000 € (102 000 £) pendant cette période, il l’avait effectivement « renoncé ».

« J’ai en fait renoncé à mon droit à ce paiement et je n’en ai pas reçu un centime. Je n’ai rien caché. Je n’avais rien à cacher », a-t-il déclaré.

Image:

Le directeur général de RTE Dee Forbes a démissionné le mois dernier à cause des paiements de Tubridy



Son agent, M. Kelly, a déclaré au comité que RTE avait tenté de « se distancer » de sa décision de souscrire à l’accord tripartite, et que c’était « un gâchis de la part de RTE ».

Il a fait référence à une lettre de l’ancien directeur financier de RTE, Breda O’Keeffe, datée de février 2020, qui disait : « Nous pouvons vous fournir une lettre d’accompagnement pour garantir cette redevance pendant la durée du contrat (avec Renault). »

Il a déclaré que la décision de souscrire au contrat « était largement connue au sein du directoire de RTE ».

Image:

Nouveau directeur général de RTE Kevin Bakhurst





M. Tubridy n’a pas présenté son émission de radio du matin en semaine depuis que les problèmes de RTE ont été révélés le 22 juin, bien qu’il ait déclaré au comité qu’il espérait revenir.

En réponse, RTE a rejeté l’allégation selon laquelle il aurait donné une « version incorrecte des événements » concernant un accord de prise en charge des paiements à M. Tubridy.

Il a déclaré dans un communiqué: « La position de RTE est conforme aux déclarations précédentes: Que, jusqu’à l’engagement verbal donné par l’ancien directeur général lors de l’appel du 7 mai 2020, il n’avait pas accepté de garantir le paiement de 75 000 euros par année contractuelle . »