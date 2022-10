Ryan Thomas rompt son silence sur le drame câlin des NTA avec un commentaire crypté sur le «jugement» des autres

RYAN Thomas a rompu son silence sur le drame câlin des National Television Awards avec un commentaire énigmatique sur le fait de «juger» les autres.

Cela vient après que l’ex-star de Corrie a été photographiée en train de se blottir contre le cou de l’actrice mariée d’EastEnders, Zaraah Abrahams, lors de l’événement étoilé jeudi dernier.

L’acteur a été vu en train de fouiner Zaraah avant de se rendre à l’afterparty[/caption]

Ryan, 38 ans, qui est fiancé à la beauté de la télé-réalité Lucy Mecklenburgh, a été vu à l’aise alors qu’il étreignait Zaraah, 35 ans, à l’afterparty des NTA.

Les images ont soulevé quelques sourcils.

Hier, Ryan est apparu pour aborder le drame sur son histoire Instagram.

L’acteur a partagé une vidéo du conférencier Albaner C. Eugene Jr. parlant de ne pas juger les autres.

Dans le clip, il a déclaré: “Avant de juger, avant de critiquer, avant de tirer vos conclusions sur la vie de quelqu’un, sur ce que quelqu’un a fait, sur ce que vous ressentez dans le monde, rappelez-vous que vous vous sentez comme, rappelez-vous que vous ne savez que ce que vous pensez savoir.

Les spectateurs ont dit au Sun que Ryan et Zaraah – qui se sont rencontrés alors qu’ils étaient tous les deux à Corrie d’ITV – ont passé du temps à se rattraper avant de se serrer dans leurs bras.

Une source a déclaré au Sun: «Ryan et Zaraah se sont croisés à la fête et semblaient s’entendre comme une maison en feu, bavardant et se rattrapant.

“Ryan invitait Zaraah à venir chez lui avec sa famille. Ils riaient ensemble et il regardait quelque chose sur son téléphone.





“Ensuite, il l’a attirée pour un câlin affectueux. Les boissons avaient coulé toute la nuit, et il était visiblement pris par le moment.

“Après, ils ont recommencé à rire ensemble. Il était clair qu’ils se connaissaient depuis un certain temps, car on a entendu Ryan lui dire: “Tu me connais si bien”. Il a ensuite poursuivi en lui disant: “Tu sais comment je suis.” Tout était très ludique.

Un porte-parole de Zaraah a déclaré: “Zaraah et Ryan sont de bons amis depuis plus de 20 ans et ne faisaient que se rattraper car ils ne se sont pas vus depuis un certain temps. Ce n’est rien de plus que ça.

Une porte-parole de Ryan a refusé de commenter.

Un jour plus tard, Lucy, 31 ans, a rompu son silence sur les réseaux sociaux après que The Sun ait révélé des photos de lui câlinant la star d’EastEnders.

L’ex-star de Towie, Lucy, qui n’a pas assisté à la remise des prix jeudi soir, a partagé une photo d’elle allaitant leur bébé Lilah et a dit aux fans que sa fille avait dormi toute la nuit.

Dans un autre post, elle a filmé l’adorable petit rire et sourire, Lucy lui disant “bonjour!”

Ryan est également allé sur Instagram le même jour et a partagé une photo de lui au gymnase.

Le couple a également été photographié l’air abattu alors qu’ils sortaient ensemble pour la première fois depuis le drame des NTA.

Ryan et Lucy sont ensemble depuis 2017, ils se sont fiancés deux ans plus tard.

Ils partagent Roman, deux ans, et bébé Lilah.