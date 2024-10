Ryan Thomas organise une somptueuse fête pour le 16e anniversaire de sa fille Scarlett – mais « maman Tina O’Brien est introuvable »

Ryan Thomas a tout mis en œuvre pour le 16e anniversaire de sa fille Scarlett, mais il y a eu une absence notable : sa mère, l’actrice Tina O’Brien.

Les stars de Coronation Street ont eu une relation tendue depuis que Ryan a affirmé que Tina avait endommagé son Range Rover avec une batte de baseball en 2022.

Et malgré l’anniversaire marquant de leur fille, le couple aurait opté pour des célébrations séparées.

Une source a déclaré Le Soleil: ‘Scarlett a organisé sa fête au Barca Bar à Manchester hier soir.

«Son père Ryan était là pour surveiller les choses, mais maman Tina n’était nulle part.

« Ryan l’a payé et organisé, mais comme les choses sont toujours tendues entre eux, Tina a raté l’occasion – personne ne voulait une confrontation. »

Cependant, une autre source a partagé que Tina, 41 ans, avait espéré faire une apparition mais avait été retardée en raison d’une longue journée sur le plateau de Corrie, où elle incarne Sarah Platt.

Ryan, 40 ans, a organisé un bus de fête pour Scarlett et ses amis, les emmenant au Barca Bar de Manchester, où il a admis qu’elle lui avait interdit de participer à l’événement, le qualifiant de « trop ​​embarrassant ».

Bien qu’il ait respecté sa demande, Ryan ne l’a pas complètement lâché et a recruté un ami pour garder un œil sur le groupe.

« D’autres pères sont-ils anxieux à l’occasion du 16e anniversaire de leur fille lorsqu’ils ne sont pas autorisés à entrer ? » a-t-il plaisanté en regardant depuis l’extérieur de la salle.

«Je garde un œil sur ce qui se passe. Il y a un groupe de gars là-bas… Hmm, on verra bien.

Tina et Ryan se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de Coronation Street et sont sortis ensemble pendant six ans jusqu’en 2009.

Il a même admis qu’il avait demandé à son ami de garder un œil sur eux afin qu’il puisse toujours savoir ce qu’ils faisaient, même hors des yeux.

Scarlett joue actuellement dans le drame d’ITV Waterloo Road, dans lequel elle incarne Izzy Charles, la fille des personnages originaux Donte et Chlo qui sont devenus parents adolescents lorsqu’ils étaient à l’école.

L’ancien couple et les parents de Scarlett ont joué sur les pavés lorsque Ryan jouait Jason Grimshaw et ils étaient liés de manière romantique à la fois à l’écran et hors écran.

Tina, qui joue toujours Sarah Platt (photographiée dans le personnage), a également un fils, Beau, 10 ans, avec son mari actuel Adam Crofts.

Le couple est les fiers parents de leur fils Roman, quatre ans, et de leur fille Lilah, deux ans.

Ryan est maintenant fiancé à l’ancienne star de TOWIE Lucy Mecklenburgh – avec qui il sort depuis 2017.

En mars 2022, il a été rapporté que Tina avait été accusée d’avoir « brisé la voiture de Ryan avec une batte de baseball après une furieuse dispute nocturne ».

La publication racontait comment Ryan avait blâmé l’ex-Tina pour les dommages causés au rétroviseur de son Range Rover, une source de l’époque citant leur « relation conflictuelle ».