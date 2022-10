Ryan Thomas, engagé, rompt la couverture avec Lucy Mecklenburgh après avoir câliné et frotté le cou de l’actrice mariée d’EastEnders

L’acteur ENGAGÉ Ryan Thomas a brisé sa couverture pour aller au gymnase après avoir été aperçu en train de câliner une actrice mariée d’EastEnders.

L’ancien acteur de Coronation Street a profité de ses histoires Instagram pour poser avec un ami après une séance d’entraînement dimanche matin.

Instagram

Ryan s’est rendu au gymnase dimanche alors qu’il brisait sa couverture[/caption]

Instagram

La star de la télévision a ensuite rejoint Lucy alors qu’ils partaient pour une journée en famille[/caption]

Ryan, 38 ans, qui est surtout connu pour jouer Jason Grimshaw sur le feuilleton ITV, a finalement rompu son silence après avoir été aperçu en train d’embrasser Zaraah Abrahams mariée aux National Television Awards.

Les spectateurs ont dit au Sun que Ryan et Zaraah, 35 ans, ont passé du temps à rattraper les NTA avant de se serrer dans leurs bras lors d’une after-party.

Depuis, Ryan est resté silencieux sur les réseaux sociaux, mais aujourd’hui, il a finalement téléchargé ses histoires Instagram alors qu’il se dirigeait vers la salle de sport.

Vêtu d’un haut vert fluo et d’un short gris, l’acteur a accessoirisé des baskets blanches et une casquette noire alors qu’il passait un bras autour de son copain.

Pendant ce temps, sa fiancée Lucy, 31 ans, a profité de ses histoires Instagram pour révéler qu’elle et Ryan étaient partis pour un brunch après son entraînement.

Le couple a été rejoint par leur fils Roman, deux ans, et leur fille Lilah, quatre mois, pour leur matinée romantique sur un marché londonien.

Le couple pouvait être vu marchant côte à côte avec leur poussette double alors qu’ils profitaient du soleil dimanche matin.

Cela vient après que Lucy ait rompu son silence après que The Sun ait révélé des photos de lui câlinant une actrice d’EastEnders avec des clichés de leurs enfants.





L’ex-star de Towie, Lucy, qui n’a pas assisté à la fête de la NTA jeudi soir, a partagé une photo d’elle allaitant leur bébé Lilah et a dit aux fans que sa fille avait dormi toute la nuit.

Dans un autre post, elle a filmé l’adorable petit rire et sourire, Lucy lui disant “bonjour!”

Cela vient après que Ryan a été aperçu en train de rattraper l’actrice d’EastEnders Zaraah – avant de se blottir contre elle et de se blottir contre son cou.

Un spectateur a déclaré: «Ryan et Zaraah se sont croisés à la fête et semblaient s’entendre comme une maison en feu, bavardant et se rattrapant.

“Ryan invitait Zaraah à venir chez lui avec sa famille.

«Ils riaient ensemble et il regardait quelque chose sur son téléphone. Puis il l’attira pour un câlin affectueux.

“Les boissons avaient coulé toute la nuit, et il était manifestement rattrapé par le moment.”

Ils ont poursuivi : « Après, ils ont recommencé à rire ensemble. Il était clair qu’ils se connaissaient depuis un certain temps, car on a entendu Ryan lui dire: “Tu me connais si bien”. Il a ensuite poursuivi en lui disant: “Tu sais comment je suis.” Tout était très ludique.

Un porte-parole de Zaraah a déclaré: “Zaraah et Ryan sont de bons amis depuis plus de 20 ans et ne faisaient que se rattraper car ils ne se sont pas vus depuis un certain temps. Ce n’est rien de plus que ça.

Zaraah a été Joanne Jackson de Corrie pendant deux ans à partir de 2005. Elle a ensuite rejoint EastEnders en tant que Chelsea Fox.

Plus tôt, la paire a vu ses feuilletons perdre contre Emmerdale pour le meilleur drame en série à l’OVO Arena de Wembley,

Instagram

Les parents ont passé du temps avec leurs deux enfants Roman et Lilah[/caption]

Getty

Lucy et Ryan n’ont pas assisté aux NTA ensemble[/caption]