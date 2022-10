Ryan Thomas, engagé, partage une citation sur “ne pas pouvoir vivre sans quelqu’un” après avoir frotté le cou de Zaraah Abrahams

RYAN Thomas est apparu d’humeur sentimentale hier soir alors qu’il partageait une citation très romantique sur le fait de tomber éperdument amoureux.

L’acteur de 38 ans, qui a été aperçu en train d’embrasser l’épouse de Zaraah Abrahams aux National Television Awards la semaine dernière, a publié un clip de Meet Joe Black.

Ryan, 38 ans, fiancé à Lucy Mecklenburgh, a déclaré aux fans que c’était son film préféré en partageant un extrait d’Anthony Hopkins dans le rôle de William Parish.

Dans la célèbre scène, il déclare : « L’amour est une passion, une obsession, quelqu’un sans qui on ne peut pas vivre. Je dis, tomber éperdument.

“Trouvez quelqu’un que vous pouvez aimer comme un fou et qui vous aimera de la même façon en retour.

« Comment le trouvez-vous ? Eh bien, vous oubliez votre tête et vous écoutez votre cœur. Et je n’entends aucun cœur. Parce que la vérité est, chérie, ça n’a aucun sens de vivre ta vie sans ça.

«Pour faire le voyage et ne pas tomber profondément amoureux, eh bien, vous n’avez pas vécu de vie du tout. Mais tu dois essayer, parce que si tu n’as pas essayé, tu n’as pas vécu.

Ryan est sur le point d’épouser l’ancienne star de Towie, Lucy, 31 ans, avec qui il partage le bébé Lilah et son fils de deux ans, Roman.

Lucy n’a pas assisté à la remise des prix de la semaine dernière, lorsque des spectateurs ont dit au Sun que Ryan et Zaraah – qui se sont rencontrés alors qu’ils étaient tous les deux à Corrie d’ITV – ont passé du temps à rattraper les NTA avant de se serrer dans leurs bras lors d’une after-party.

L’un d’eux a déclaré: «Ryan et Zaraah se sont croisés à la fête et semblaient s’entendre comme une maison en feu, bavardant et se rattrapant.

“Ryan invitait Zaraah à venir chez lui avec sa famille.

«Ils riaient ensemble et il regardait quelque chose sur son téléphone.

“Ensuite, il l’a attirée pour un câlin affectueux.





Ryan et Lucy ont été aperçus en train de passer du temps en famille ensemble pendant le week-end.