Ryan Thomas de Coronation Street retrouve Helen Flanagan aux National Television Awards

Les stars de CORONATION Street, Ryan Thomas et Helen Flanagan, ont profité d’une mini-réunion “Rosie et Jason”.

Les copains et anciens compagnons de casting de Corrie ont pu se rattraper depuis longtemps aux National Television Awards jeudi soir.

Helen Flanagan a retrouvé Ryan Thomas[/caption]

Après de bons potins, Helen a attrapé Ryan, 38 ans, pour une photo alors qu’ils traînaient dans les coulisses de l’OVO Arena Wembley.

En le téléchargeant sur ses histoires Instagram, Helen, 32 ans, a posté un emoji “pleurer de rire” et a écrit : “Rosie et Jason”.

Elle a ajouté: “Ravi de vous voir @ ryanthomas84.)”

Helen, qui a trois enfants avec son fiancé footballeur Scott Sinclair, s’est rendue à Londres pour l’événement fastueux depuis sa maison dans le nord.

Après avoir côtoyé les stars du petit écran, elle est ensuite rentrée à son hôtel pour un McDonald’s à emporter au lit.

Helen est depuis retournée dans sa luxueuse “maison pour toujours” et a troqué sa magnifique robe de tapis rouge contre quelque chose de plus adapté aux devoirs de maman.

La star fatiguée, qui a quitté Corrie en tant que Rosie Webster en 2018, a pris un selfie dans le train et a dit à ses abonnés : « Il est temps que ma mère de trois enfants se lance dans l’activité d’Halloween.

“Retour pour la course à l’école!”





Helen a ajouté: “Oui, c’est du pesto sur ma joue.”

En mars, Helen a donné aux fans un aperçu de la sienne et de la “maison pour toujours” de Scott après qu’il l’ait secrètement achetée pour elle comme une surprise.

Le couple a secrètement emménagé dans le coussin en peluche en août 2021 après avoir quitté leur ancienne maison à Manchester.

Les enfants d’Helen et Scott – Matilda, sept ans, Delilah, quatre ans et Charlie, un an – ont même une salle de jeux Harry Potter dans leur nouvelle maison, tandis qu’ils peuvent se détendre dans un luxueux salon gris.

L’actrice a dit OK ! : C’est une maison que j’ai toujours vraiment voulue et Scott m’a surpris avec ça.

Elle a ajouté: “Avec la carrière de Scott, nous avons toujours beaucoup déménagé et loué, alors avoir maintenant notre propre maison est incroyable… Nous sommes si heureux.”

Helen éblouie par les NTA[/caption]

Helen est maintenant rentrée chez elle avec Scott et leurs enfants[/caption]