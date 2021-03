Ryan Thomas annonce qu’il a cessé d’agir car il admet qu’il a «  perdu le bogue pour ça  »

Ryan Thomas a annoncé qu’il avait arrêté de jouer.

La star de la télévision a eu le premier goût de la célébrité sur Coronation Street pendant 16 ans avant de jouer dans Neighbours.

Ses aveux interviennent après que la star ait choqué les clients à emporter en se présentant à leur porte pour livrer de la nourriture dans sa Rolls Royce de 286000 £.

Les fans de stars du savon ne pouvaient pas en croire leurs yeux quand il est sorti du verrouillage.

S’exprimant dans l’émission Mancs On The Mic, Ryan a admis qu’il avait «vraiment perdu le bogue» pour son jeu d’acteur qu’il attribuait au rejet et au fait de ne pas avoir obtenu les emplois après une série d’auditions.

Il a dit: « C’est tellement difficile pour moi. J’ai commencé par jouer, j’ai commencé dans ce jeu et j’ai vraiment perdu le bogue.







(Image: Copyright inconnu)



« Je pense que la raison de perdre le bogue est le rejet et le fait d’aller aux auditions et de ne pas les avoir. »

Les commentaires négatifs et la pêche à la traîne ont ébranlé la confiance de Ryan lorsqu’il était dans Neighbours, n’ayant jamais souffert avec les trolls pendant ses jours de Coronation Street.

La personnalité de la télévision a déclaré qu’il était satisfait de la nouvelle direction qu’il prenait, mais n’a pas exclu de revenir dans les cercles d’acteurs à l’avenir.

Ryan a déclaré: « Je suis allé faire Neighbours et je viens de voir sur les réseaux sociaux qu’il y avait juste des commentaires assez négatifs envers moi et mon jeu d’acteur.







(Image: Getty Images)



« Je n’ai jamais eu ça avant parce que les réseaux sociaux n’existaient pas. Je ne l’ai jamais eu à Corrie parce que je n’avais jamais eu de réseaux sociaux quand j’étais à Corrie. Si je l’avais fait, c’était à la fin mais j’étais tellement établi là-bas que les gens me considéraient comme des agencements et des accessoires, donc je n’ai jamais vraiment reçu ce genre de critiques négatives.

« Cela se produit dans tous les aspects, mais j’ai juste trouvé que c’était vraiment très difficile à gérer au début. Je pense toujours, ‘Oh, ça va [the desire to act] revenez à un moment donné et peut-être que ce sera le cas et c’est toujours quelque chose que j’ai dans mon casier si je veux l’explorer à nouveau. En ce moment, je suis vraiment content de la direction dans laquelle je vais. «

Ryan a dévoilé son nouvel emploi au restaurant de son frère Adam, The Spinn, sur les réseaux sociaux.





(Image: thespinn_ / Instagram)



« J’attends juste devant The Spinn pour récupérer ma prochaine livraison. Passez l’appel, vous savez que vous le voulez », a déclaré Ryan à ses partisans.

« Je vais peut-être venir dans une maison près de chez vous, » taquina l’acteur de Jason Grimshaw.

Dans sa vie personnelle, il aime incroyablement sa fiancée Lucy Mecklenburgh.

Ils ont élevé leur bébé Roman ensemble en lock-out.

Ryan a également une jeune fille Scarlett avec son ex Tina O’Brien.