Ryan Thomas a révélé que sa sieste excessive se situe parfois entre lui et sa fiancée Lucy Mecklenburgh.

L’ancienne star de Coronation Street, 36 ans, et ex-étourdissant de TOWIE ont accueilli leur fils Roman en mars de l’année dernière, mais la parentalité n’est pas toujours facile pour le couple.

Ryan a dit en plaisantant que son amour pour le sommeil avait déjà testé la relation du couple.

La star du feuilleton s’est souvenue avoir été réveillée par Lucy après l’avoir surpris en train de faire la sieste alors qu’elle changeait les couches de Roman.

«Je me suis endormi sur le canapé la nuit dernière et c’était le sommeil le plus paisible de ma vie», a déclaré Ryan sur le podcast Mancs On The Mic.







«Puis Lucy entre et elle dit: ‘Qu’est-ce que tu fais?’ Et je l’ai juste regardée en état de choc comme si j’avais vu un fantôme et je me suis dit: ‘Je dors!’ »

«Et elle dit:« Tu ne veux pas te coucher? » et j’ai dit: « Mais je dors. Et je dors vraiment bien! »

«La prochaine chose que tu sais, Roman est réveillé, il est trempé, il s’est fait pipi, c’est partout dans son sac de couchage et partout dans ses vêtements.

Et Ryan a admis que l’interruption de son précieux sommeil n’était pas quelque chose qu’il appréciait, ajoutant qu’il traitait ses siestes comme du «temps pour moi» bien mérité.







«Puis ce matin, je me suis dit: ‘Oh, elle descend, elle va le nourrir et elle va me laisser dormir un peu’», dit-il.

« Non. Elle monte avec Roman, » Bonjour papa, comment vas-tu?! » J’adore mon fils, mais je me dis: «Donnez-moi encore une demi-heure d’amour!» »

« Nous nous relançons pour pouvoir dormir un peu! Je ne viendrais jamais vous réveiller si je suis déjà debout avec Roman! Comme, vous appréciez votre sommeil! »

Quand il s’agit de Ryan prenant en charge les tâches de bébé, il a plaisanté en disant qu’il laissait généralement Lucy dormir.







Heureusement pour lui, c’est une lève-tôt.

Il a expliqué: «Elle est allée me voir, il doit se nourrir à 7 heures du matin, alors j’ai pensé: ‘Vous savez quoi, je vais la laisser mentir.

«Elle ne ment jamais après 7 heures. Je vais la laisser dormir jusqu’à chaque fois qu’elle se réveille. Elle ne dormirait pas plus tard que probablement 8 heures.

«De dix à huit heures, elle descend et dit: » Pourquoi ne m’as-tu pas réveillé? Il est censé être nourri à 7 heures! » Je vais, ‘Je vous donnais juste un amour de mensonge.’ Je ne peux pas gagner l’homme! «







Traiter avec un enfant n’est pas facile, alors Ryan admet qu’il est «l’homme le plus heureux» quand il est enfin capable de se reposer.

«J’ai tellement de mal à dormir et j’apprécie tellement plus mon sommeil maintenant. Je ne suis pas le meilleur dormeur parfois», dit-il.

«Si je peux dormir, je suis l’homme le plus heureux du monde. C’est pourquoi je reste sur le canapé et j’aime mon temps.

«Elle dit:« Tu ne viens jamais au lit en même temps que moi. veux juste un peu de temps pour moi. «

