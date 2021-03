Ryan Thomas a révélé que des voyages réguliers à Manchester pour voir sa fille ont mis à rude épreuve sa relation avec sa fiancée Lucy Mecklenburgh.

L’ancien acteur de Coronation Street partage sa fille Scarlett avec son ex petite amie Tina O’Brien.

Tina et Scarlett sont basés à Manchester tandis que Ryan vit dans l’Essex natal de Lucy avec leur fils de 11 mois, Roman, ce qui signifie que la star de Jason Grimshaw doit partager son temps entre ses deux enfants.

Ryan, 36 ans, a récemment surpris sa partenaire Lucy en achetant une maison familiale dans sa ville natale et a déclaré qu'il adorerait déménager dans le nord avec elle et leur fils un jour.







(Image: Ryan Thomas / Instagram)







(Image: lucymeck1 / Instagram)



S’exprimant sur son dilemme aux frères Scott et Adam sur le podcast Mancs on the Mic, Ryan a déclaré: « Je sais que j’ai Scarlett [who] Je dois continuer à aller et venir pendant… Cela met à rude épreuve notre relation parce que je ne suis pas avec elle [Lucy] parce que je dois revenir pour Scarlett.

« Il y a cela essayer de trouver un mélange de faire travailler et de travailler là où vous allez finir », dit-il.

« Je pense que j’aimerais finalement être à Manchester avec mes deux enfants, mais pour le moment, c’est avoir cette aide à portée de main à Londres, c’est juste plus facile, mais je pense que j’aimerais finalement être de retour là où j’ai commencé avec tous mes frères. et tous nos enfants.

« Je pense que c'est ce qui arrivera finalement mais nous ne le prenons qu'un jour à la fois. Je pense que c'est ce que vous avez à voir avec cette vie de famille. »













(Image: ryanthomas84 / Instagram)



L’ancienne star de TOWIE, Lucy, a récemment révélé que Ryan avait acheté la maison à Manchester sans même la voir.

Elle a montré son enthousiasme en disant qu’ils avaient « de nouveaux souvenirs à se faire », avant de décrire Ryan comme un « homme très courageux » pour s’être emparé de la propriété sans avoir d’abord obtenu son approbation.

La maman, 29 ans, avait l'air ravie de commencer les rénovations alors qu'elle faisait le voyage pour le voir et partageait avec ses abonnés un aperçu de l'intérieur.







(Image: lucymeck1 / Instagram)









(Image: lucymeck1 / Instagram)



«Nous prévoyons de commencer par arracher toutes les armoires encastrées …

« Nouveaux tapis et peinture, mais vivre dedans comme ça avant de décider de grands changements comme des extensions, des conversions de loft, une nouvelle cuisine, des coups à travers les murs, etc.

«Je pense qu’il est utile de vivre dans la maison pour en avoir une idée et ensuite élaborer un plan d’action!

« Je n’ai pas fait avec le mien et ne pas avoir de buanderie est mon plus grand regret. »

Cependant, lors de la première nuit dans leur nouvel endroit, Lucy a révélé qu’elle et Ryan passaient un moment de détente avec du champagne et un film – avant que le vrai travail ne commence.