Ryan Tedder de OneRepublic utilise les Galaxy Buds2 Pro pour réinventer le « comptage des étoiles » – Samsung Global Newsroom

Crédit photo : Ryan Moraga

Pour célébrer le dixième anniversaire de la chanson à succès « Counting Stars », trois fois Grammy Award auteur-compositeur et producteur gagnant et le leader de OneRepublic, Ryan Tedder, a utilisé celui de Samsung Galaxy Buds2 Pro pour finaliser une version remasterisée de la chanson, sortie aujourd’hui.

« Quand je suis en studio et que j’écoute des chansons comme « Counting Stars », je les entends sur des haut-parleurs professionnels. Dès que j’ai commencé à réinventer celui-ci, il était essentiel pour moi de sortir du studio et de vivre l’expérience d’auditeur », a déclaré Tedder. « Grâce à mes Galaxy Buds2 Pro, j’ai pu revoir chaque version de la chanson exactement comme nos fans l’entendraient, et je suis convaincu que les auditeurs adoreront cette version réinventée autant que moi. »

Les Galaxy Buds2 Pro ont été conçus pour les mélomanes et les créateurs de musique, avec un son Hi-Fi 24 bits de qualité professionnelle pour une plage dynamique élevée et une résolution audio cristalline. Le nouveau codec transparent Samsung (SSC HiFi) et le nouveau haut-parleur coaxial 2 voies sont indispensables pour des transferts sans pause et un son plus riche. De plus, les utilisateurs peuvent définir un égaliseur personnalisé via l’application Galaxy Wearable pour une expérience d’écoute sur mesure. La suppression active du bruit rend l’écoute encore plus immersive, et lorsque les utilisateurs souhaitent être conscients de leur environnement, Ambient Sound laisse entrer une partie du monde extérieur sans compromettre la qualité audio.

Des professionnels de l’industrie tels que Ryan Tedder aux auditeurs quotidiens, les Galaxy Buds2 Pro offrent ce que les auditeurs recherchent dans une expérience audio sans fil. De conception ergonomique, les Galaxy Buds2 Pro sont petits, légers et offrent un ajustement confortable. Les utilisateurs peuvent emporter leurs Buds2 Pro n’importe où et profiter de la musique, des appels et des divertissements comme ils sont censés être entendus.

« La remasterisation de « Counting Stars » par Ryan Tedder à l’aide des Galaxy Buds2 Pro de Samsung illustre l’engagement d’Universal Music Group for Brands à exploiter le pouvoir de la musique et de la culture pour élever les marques. Ce partenariat démontre les possibilités illimitées qui se présentent lorsque la créativité rencontre une technologie de pointe », a déclaré Naomi McMahon, vice-présidente exécutive du marketing stratégique et des partenariats mondiaux chez UMG.