La bachelorette alun, qui a été la première personne à remporter le titre sur la franchise ABC, a révélé qu’elle et Ryan avaient obtenu une réponse solide sur sa santé.

«Ryan n’a pas de cancer», a-t-elle partagé. « Un ÉNORME soulagement … sans aucun doute, surtout après s’être battu pour trouver un médecin pour prendre au sérieux les symptômes qui s’alignaient avec un lymphome et plaider pour que les scans l’excluent. »

Malgré une certaine tranquillité d’esprit, Trista a admis qu’une «partie de nous voulait un diagnostic».

« Vouloir être capable de se battre pour qu’il soit guéri au lieu de se battre pour une réponse. A quel point est-ce gâché? Ne vous inquiétez pas, je sais. C’est foiré. Mais, c’est là que nous en sommes », at-elle poursuivi. « Et croyez-moi … je sais que ça pourrait être pire, donc pour cela, je suis reconnaissant. Merci de ne pas avoir à être séparé d’un être cher qui est en train de mourir à cause du COVID. Merci de ne pas avoir 2 enfants avec un diagnostic de cancer. . Je suis reconnaissant d’avoir les uns les autres, une assurance maladie, des emplois, une maison et de la nourriture sur la table, des membres de la famille en bonne santé et toutes les choses qui rendent cette vie sans difficultés. «

Avant de signer, la star de 48 ans a rappelé à ses followers de diriger avec amour et positivité parce que « tout le monde se débat d’une manière ou d’une autre ».

«Nous sommes jeunes et bénis, mais pas immunisés. Nous avons vécu un conte de fées à la télévision et avons une belle vie à toutes fins utiles, mais les réponses seraient bien», a-t-elle déclaré. « Donc, je vais continuer à prier pour obtenir des réponses et j’ai bon espoir que si vous êtes du genre à prier, vous penserez à Ryan quand viendra le temps d’envoyer un message. »