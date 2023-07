Malgré tout le discours public sur la question de savoir si les Stars devraient ou non racheter Ryan Suter, ce n’était pas une décision difficile pour l’organisation des Stars. En fait, cela n’a même pas atteint le niveau d’une décision.

La première période de rachat de la LNH s’est terminée vendredi à 16 h. La deuxième période de rachat ne s’applique pas à un rachat potentiel de Suter, car son plafond de 3,65 millions de dollars est inférieur au seuil de 4 millions de dollars requis. Suter est sur la liste des Stars et le sera au début du camp d’entraînement. Il sera sur la glace lorsque la rondelle tombera pour la saison 2023-24 le 12 octobre contre les Blues de St. Louis au American Airlines Center. Plus probablement qu’improbable, il fera équipe avec Miro Heiskanen.

Pendant des semaines, le directeur général des Stars, Jim Nill, s’est fait demander, en termes généraux, s’il y avait des rachats en considération. Les questions étaient générales, mais tout le monde savait qu’elles concernaient Suter – qui a encore deux ans sur son contrat à 3,65 millions de dollars AAV, avec une clause de non-déplacement complète – et les réponses de Nill sont restées succinctes, mais fermes.

À la fin du repêchage de la LNH jeudi soir, Nill a parlé à L’athlétisme. Cette fois, il n’y avait pas d’ambiguïté. Voici comment s’est passé l’échange :

Si vous décidez de ne pas racheter Ryan Suter avant la date limite (de vendredi), pourquoi pas ?

Nill : « Ma question est, pourquoi (racheter Suter) ? Pouvez-vous nous trouver un défenseur meilleur que lui?

« Pensez-vous qu’il a été si bon, pour être un défenseur parmi les six premiers? »

Nill : « Je pense qu’il va bien. À sa casquette, je pense que c’est un bon joueur. Je n’ai aucun problème. Et je suis déconcerté par les commentaires de vous les gars. En fait, déçu. Je pense que le niveau de haine que vous avez montré – pour un gars qui joue 20 à 24 minutes par nuit en séries éliminatoires et se rend au troisième tour, je suis déconcerté. Ne m’envoyez pas vos CV, d’accord ? »

Quand vous regardez l’espace de plafond qui peut être créé avec un rachat, est-ce quelque chose que vous avez envisagé (éventuellement utiliser) quand il avait 38, 39 (ans) ?

Nill : « S’il ne pouvait plus jouer, oui. Je me débarrasse de lui, comment le remplacer ? Vous avez élevé (Justin) Holl et ces gars. Ces gars sont loin d’être proches. (Connor) Clifton n’a même pas joué en séries éliminatoires, et tu veux remplacer Suter par lui ? Je suis déconcerté par cela. Ne quittez pas votre travail quotidien. C’est mon message.

Avis de non-responsabilité : Nill mérite chaque once de respect. Cette semaine encore, Nill a remporté les honneurs du directeur général de l’année. Son curriculum vitae comprend une carrière de joueur respectable dans la LNH, une séquence très réussie de contribution aux bannières de championnat à Detroit et de ressusciter l’organisation des Stars d’il y a dix ans. Sa rédaction – en particulier en 2017 et 2021 – les signatures de trading et d’agent libre ont considérablement élevé les Stars.

Le fait est que Nill connaît une chose ou deux sur le hockey. Et même si quelqu’un n’est pas d’accord avec un mouvement que Nill fait, ce qui arrive régulièrement et fait partie du sport professionnel, rejeter n’importe laquelle de ses décisions avec « il ne sait pas ce qu’il fait » est imprudent. Comme nous l’avons souligné il y a quelques semaines, même l’idée de racheter Suter n’est pas aussi simple que certains pourraient le penser.

Cependant, Nill n’est pas infaillible. Il y a eu des erreurs en cours de route. Lors de sa conférence de presse mercredi soir après avoir remporté le titre de directeur général de l’année, Nill l’a reconnu lui-même lorsqu’il a été interrogé sur son attribut de marque, qui est sa patience.

« Cela ne va pas toujours ensemble », a déclaré Nill. « Parfois, vous vous demandez ce que nous faisons. Nous regardons même en arrière parfois – vous faites un échange, et vous regardez en arrière cinq ans plus tard et vous dites : « À quoi je pensais ? Même chose avec le brouillon. Mais c’est le processus que vous traversez. Vous devez avoir cette confiance intérieure, mais c’est une expérience très humiliante.

La patience peut être délicate. Les Stars ont essayé d’être patients avec Valeri Nichushkin avant de le racheter afin de pouvoir signer Joe Pavelski. Nichushkin a continué à prospérer dans le Colorado, même si le changement de décor était vital dans cette situation. La première année de Pavelski à Dallas n’a pas été formidable, mais les Stars ont été patients. Cela a payé. C’est la ligne de pensée qu’ils ont en ce moment avec Mason Marchment et Nils Lundkvist, même si beaucoup à l’extérieur sont prêts à quitter le navire.

Pour beaucoup à l’extérieur, la patience a fait son temps avec Suter. Nill peut dire qu’il est « déconcerté » par l’opinion des gens sur Suter, mais il ne peut pas l’être ce déconcerté. Même si Nill pense que Suter va bien à son prix, ce n’est pas une question que les gens se demandent pourquoi les Stars ne rachèteront pas Heiskanen. Suter a 38 ans et il ralentit. Sa première année à Dallas n’a pas été aussi terrible qu’on le prétendait dans certains cercles, mais ce n’était pas génial, et une trajectoire descendante a suivi la saison dernière. Quelques rondes éliminatoires décentes ne changent rien à cela.

Le point de Nill sur « Pouvez-vous nous trouver un meilleur défenseur que lui? » est une foire. C’est aussi une question de subjectivité. Il existe un certain nombre de combinaisons que l’on pourrait trouver qui sembleraient être meilleures. Bien sûr, une partie de cela dépend également de la considération de la personne pour Suter, et celle de Nill semble être supérieure à celle de beaucoup d’autres. C’est aussi une question incomplète. Dans un sport d’équipe, il ne s’agit pas uniquement d’une comparaison individuelle avec les joueurs. Il s’agit de créer la meilleure somme des parties. Dans ce cas, on peut faire valoir que le rachat de Suter aurait résolu un blocage sur le côté gauche et n’aurait pas chargé le personnel d’entraîneurs d’un joueur qui n’offre pas beaucoup de flexibilité, pour diverses raisons.

L’idée de ne pas critiquer un défenseur parce qu’il faisait partie d’une équipe qui a disputé trois rondes éliminatoires semble étrange. Colin Miller est-il irréprochable parce que son équipe est allée en finale de conférence ? Joël Hanley ? Jani Hakanpaä ? Bien sûr que non. L’idée que le rôle de Suter – deuxième dans le temps sur la glace et quart-arrière de la deuxième unité de jeu de puissance – le place un cran au-dessus ne tient pas non plus beaucoup d’eau. Roman Polak a joué les quatre premières minutes pour les Stars en 2018-19. Cela fait partie du territoire d’être jumelé avec Heiskanen, qui était une recrue de 19 ans cette saison-là. Ce n’est pas parce qu’un joueur obtient un certain type de minutes que ces minutes étaient justifiées pour ce joueur.

Il y a quatre défenseurs dans chaque équipe qui terminent avec les quatre premières minutes. Ce ne sont pas tous des défenseurs du top quatre. De plus, un volume élevé de minutes ne devrait pas être le baromètre du talent. Jouer de longues minutes ne fait pas grand-chose au-delà d’indiquer que la personne est un joueur de hockey bien conditionné. Comment bien le joueur dépend de ce qu’il fait pendant ces minutes.

Lorsque Nill a remporté le titre de directeur général de l’année mercredi, il a rendu hommage à tout le monde autour de lui, de ses assistants directeurs généraux aux dépisteurs en passant par la propriété de son système de soutien personnel et plus encore. Toutes ces personnes méritent d’être félicitées, mais ne vous y trompez pas, Nill est le visage de cet honneur. C’est la réalité d’être directeur général dans la LNH. Alors que les gens se souviennent de l’odeur de Julius Honka ou du hit de Jason Robertson dans les brouillons, la plupart ne se souviendront pas des dépisteurs qui ont fait ces choix. C’étaient des choix de Jim Nill. Juste ou pas, ce n’est que la réalité.

Si Suter change les choses la saison prochaine, ou même la saison d’après, Nill aura une longue liste de commentaires « Je vous l’ai dit » à distribuer. Cette justification pourrait être douce. Mais les choses ne vont pas dans ce sens. La plus grande idée fausse que les gens ont est que garder Suter autour permet le personnel d’entraîneurs à se tourner rapidement vers lui pour des tâches de premier couple ou de grandes minutes. En réalité, avoir Suter les forces le personnel d’entraîneurs pour le jouer dans ces rôles. Peu importe ce qui se passera la saison prochaine avec Suter, où il joue ou combien, le personnel d’entraîneurs ne sera pas le principal moteur. Ce sera Nill. Pour le meilleur ou pour le pire.

(Photo de Ryan Suter : Jérôme Miron / USA Today)