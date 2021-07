Ryan Searle discute de son rêve de World Matchplay et des séances d’entraînement avec l’idole Gary Anderson | Nouvelles de fléchettes

Ryan Searle est sur le point de faire son entrée dans le top 32 mondial pour la première fois de sa carrière

Ryan Searle est sur le point de réaliser un rêve en se qualifiant pour le World Matchplay du mois prochain, et il envisage maintenant une confrontation potentielle contre son partenaire d’entraînement et idole Gary Anderson aux Winter Gardens.

Searle a atteint sa première finale de classement de 2021 au Players Championship 14 plus tôt ce mois-ci, ce qui lui laisse 4 250 £ au-dessus de la place de qualification finale en matchplay avec seulement quatre événements Pro Tour restants avant la coupure de Blackpool.

La star de Somerset a battu Stephen Bunting en demi-finale de la Super Series 4 pour venger sa défaite au Championnat du monde contre « The Bullet », et avec Bunting assis juste en dehors des places de qualification provisoires, son importance ne pouvait être sous-estimée.

« Je savais que le match contre Stephen Bunting en demi-finale était un match énorme, alors j’étais heureux de franchir la ligne », a déclaré Searle au Balado du spectacle de fléchettes.

« J’essaie de ne pas trop regarder les classements mais c’est difficile, car c’est un tournoi pour lequel j’ai toujours vraiment voulu me qualifier. Je me suis placé dans une position décente maintenant, alors j’espère que nous pourrons franchir la ligne.

« Si je devais me présenter à la prochaine Super Series et simplement passer la ligne et ne pas très bien jouer, alors cela n’enverrait pas vraiment de message à celui que je dessine au Matchplay, alors j’aimerais faire une autre finale, ou peut-être en gagner une », a-t-il ajouté.

Des quasi-accidents alimentant l’offre de Blackpool

Searle a été battu par Bunting en huitièmes de finale à Alexandra Palace

Le Championnat du monde est le summum pour tout joueur de fléchettes professionnel, mais pour ceux qui ne font pas partie de la bulle de la Premier League, le Matchplay est présenté comme le deuxième plus gros prix du sport.

L’emblématique Winter Gardens est également une arène spéciale. Le bâtiment, l’histoire, l’atmosphère – il a accueilli certains des plus grands interprètes, et « Heavy Metal » est désespéré de rejoindre cette liste illustre.

« Je ne suis jamais allé à Blackpool en tant que fan, je l’ai toujours regardé à la télévision et c’est toujours celui que les joueurs considèrent comme leur endroit préféré pour jouer, ce qui ajoute à la pression supplémentaire de vouloir se qualifier.

« Au cours des deux dernières années, j’ai raté de peu. Je pense que j’ai raté 1 000 £ l’an dernier, donc c’était absolument écrasant. Cette course de la semaine dernière m’a donné une bonne opportunité de me qualifier maintenant. »

« Ce n’est pas un secret – j’ai dit que Gary a toujours été mon joueur préféré. Avant même de commencer à jouer aux fléchettes, j’aimais regarder Gary jouer. » Searle salue « The Flying Scotsman »

Searle serait opposé à l’un des 16 meilleurs mondiaux s’il devait se qualifier, mais il envisage déjà son arc de Blackpool contre son héros Gary Anderson – le champion 2018 Matchplay.

« Je pense que Gary et moi nous dessinerons l’un l’autre si je me qualifie. Je l’appelle maintenant », a-t-il ri.

« Je l’ai dessiné lors de mon tout premier week-end sur la tournée. J’ai gagné mon premier match, puis j’ai joué contre Gary. Il m’a absolument martelé, mais quand j’étais sur l’oche, je ne pouvais pas croire que je jouais contre mon héros. »

Anderson reste une « machine absolue »

Anderson est revenu de 3-1 pour vaincre Searle au Championnat du monde PDC 2019

« The Flying Scotsman » a parlé de Searle en termes élogieux tout au long de sa course à la finale du Championnat du monde en janvier, soulignant son désir de côtoyer « Heavy Metal » sur le tableau d’entraînement en 2021.

Le couple – qui vit à environ 45 minutes d’intervalle dans le Sud-Ouest – s’entraîne ensemble depuis environ six semaines, et Searle insiste sur le fait qu’Anderson possède toujours l’ancienne magie.

« Nous avons eu quelques séances et c’est génial, et c’est aussi une machine absolue. Nous avons fait de bons matchs », a-t-il poursuivi.

« Il y a une histoire que j’aime raconter aux gens. Il y a quelques semaines, je suis monté et il n’avait pas lancé de fléchette depuis qu’il avait perdu son dernier match en Premier League, donc c’était deux bonnes semaines et demie ou trois après ça.

« Il a eu environ deux minutes d’échauffement, et nous jouons toujours d’abord à six [legs]. Lors du tout premier match, il avait une moyenne de 112,5 et il n’avait pas ramassé une fléchette depuis deux semaines et demie. C’était dingue. Il a sorti un 139, un 140. Tout simplement incroyable. »

‘Quand je suis dessus, j’ai l’impression que je peux battre n’importe qui’

Cependant, Searle possède également les munitions pour conquérir les meilleurs au monde – comme en témoigne son premier triomphe sur le Pro Tour en 2020, qui l’a vu renverser Glen Durrant, Michael Smith, Gerwyn Price et Michael van Gerwen en route vers la gloire.

Le joueur de 33 ans n’est pas non plus étranger à défier les probabilités. Il souffre d’astigmatisme qui provoque une vision floue; par conséquent, il ne peut souvent pas voir où ses fléchettes atterrissent.

Le joueur de 33 ans a battu Gerwyn Price et Michael van Gerwen pour remporter son premier titre de classement en février 2020

Cependant, bien qu’il ait combattu sa vue ainsi que ses adversaires, il est sur le point de faire son entrée dans le top 32 mondial – une mission qu’il réalisera presque certainement s’il termine sa qualification en matchplay à la Ricoh Arena de Coventry.

« J’adore jouer à la télévision. C’est ce dont rêve tout joueur de fléchettes. Je pense que ce qui vient avec cela, c’est cette concentration supplémentaire, qui va gagner », a admis Searle.

« La forme au sol est toujours un peu haute et basse, mais quand je suis dessus, j’ai l’impression que je peux battre n’importe qui.

« La prochaine chose est vraiment d’aller de l’avant et d’essayer d’entrer dans le top 32. Évidemment, entrer dans le top 32 est l’endroit où vous voulez être, mais je ne veux pas être 32e ou 31e, quand vous jouez le Non 1 ou 2 dans les 32 derniers événements tout le temps ! »

