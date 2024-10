Ryan Seacrest va mettre en œuvre des changements à Wheel of Fortune au milieu de la hausse des audiences : « Aussi impitoyable que possible »

Attention, Vanna White. Ryan Seacrest voudra peut-être apporter quelques modifications à Wheel of Fortune.

Ryan a un peu plus de peps depuis qu’il a repris le poste d’animateur de Pat Sajak aux studios Sony Pictures.

C’est parce que l’icône de la télévision a augmenté les audiences de Wheel of Fortune depuis ses débuts en septembre 2024, et il se sent comme le « golden boy du jeu télévisé ».

La présence de Ryan sur scène aux côtés de Vanna a attiré des millions et des millions de téléspectateurs, et une source proche a déclaré que l’homme de 49 ans se promenait avec un « énorme fanfaronnade » à cause de cela.

S’adressant à Closer Weekly, une source a déclaré que Ryan Seacrest se sentait comme le meilleur chien et souhaitait utiliser son pouvoir d’audience pour « améliorer le déroulement de la série ».

L’informateur de Wheel of Fortune a également affirmé que le nouveau succès de Ryan signifiait que le travail de sa co-star Vanna White était potentiellement en jeu.

