Préparez-vous à une célébration du Nouvel An comme nous n’en avons jamais vu auparavant.

Alors que la pandémie de coronavirus continue d’empêcher de grands rassemblements à travers le pays, Ryan Seacrest sait que Times Square sera très différent au début de 2021. C’est peut-être pour cela qu’il espère faire Le réveillon du nouvel an de Dick Clark encore plus spécial pour les Américains qui restent en sécurité et restent à la maison.

« Nous aurons les grandes performances que nous avons toujours », a taquiné Ryan aux journalistes. « Donc, quand vous êtes à la maison pour regarder avec vos amis et votre famille, vous assisterez toujours à une très grande fête. »

Il a poursuivi: « C’est toujours magique quand ce bal tombe à Times Square et que les confettis tombent et que nous chantons à New York, New York et tournons la page. »

Semblable aux célébrations passées, le spécial du Nouvel An de cette année aura lieu à New York et à Los Angeles. En réalité, Jennifer Lopez est programmé pour chanter sur la côte Est pendant que Miley Cyrus, Megan Thee étalon et Chat Doja se produira sur la côte ouest.