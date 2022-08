Ryan Seacrest réagit alors que Kelly Ripa est absente du « live » pendant une semaine – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





plaisanter fait partie de Kelly Ripa et Ryan Seacrestest la routine quotidienne. Mais en l’absence de Kelly, 51 ans, pendant une semaine entière, Ryan n’a pas pu s’empêcher de faire sa petite blague. Invité Katie Lowes de Scandale affichait des oreillers personnalisés avec des noms brodés dessus, et en a tenu un pour Kelly, en disant: «Kelly tu nous manques, nous t’avons eu un Consuelos une.” Ryan est alors intervenu. “J’ai entendu dire qu’elle avait gagné à la loterie”, a-t-il plaisanté en guise d’explication sarcastique. “Elle va bien.”

Le commentaire amusant est venu lors de l’épisode du mardi 9 août de leur émission-débat à succès Vivre! Avec Kelly et Ryan, par Le soleil. Ryan, 47 ans, et son co-animateur sont connus pour leurs plaisanteries emblématiques et leurs cascades idiotes dans l’émission de longue date, qui présentait auparavant Régis Philbin et Kathie Lee Gifford dans une dynamique tout aussi bon enfant.

Il y a apparemment une raison pour laquelle le célèbre duo de télévision réussit si bien lors de leurs apparitions quotidiennes ensemble. “Ils s’entendent à merveille”, a déclaré une source E ! Nouvelles en avril 2018. «Ryan et Kelly ont la même éthique de travail et les mêmes valeurs. C’est pourquoi cela fonctionne si bien.

La dernière absence de Kelly de la série survient après qu’elle a également pris un congé en juillet. “Ce sont nos premières vacances en 25 ans sans enfants ni parents. … C’est généralement nous, avec les enfants ou … kit and caboodle », a-t-elle dit à Ryan à l’époque, par Le soleil. Le duo à l’antenne a co-animé Vivre! depuis mai 2017, marquant le cinquième anniversaire de l’incarnation actuelle de l’émission cette année.

Actuellement, chanteuse country Luc Bryan remplace l’hôte emblématique et la mère énergique de trois enfants. L’ancien Idole américaine L’hôte a accueilli Luke dans le fauteuil de Kelly dans l’épisode, en disant cérémonieusement: “Laissez-moi vous faire pivoter, Luke Bryan.” Le chanteur a alors répondu: “Eh bien, je ne suis pas Ripa.” Comédien Ali Wentworth et Déjà ont également rempli en tant que co-animateurs invités pendant l’absence de Kelly du populaire talk-show de jour.