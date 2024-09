Ryan Seacrest, présentateur de Wheel of Fortune, premier épisode : « De grandes chaussures à remplir »

C’était la soirée d’ouverture de l’épisode de lundi de « La Roue de la Fortune » pour Ryan Seacrest. Il était donc peut-être approprié que la première énigme soit « SOIRÉE D’OUVERTURE », basée sur l’indice « show-biz ». « C’est ce que l’on ressent ici ! », a fait remarquer Seacrest après qu’un des candidats de l’émission ait résolu le jeu.

Le jeu télévisé « Wheel of Fortune » est revenu lundi pour sa saison 42 avec de gros changements, notamment un nouveau décor (qui, selon Seacrest, s’accompagnait de beaucoup de lumières) et, bien sûr, le plus grand changement de tous : un nouvel animateur. Cela a été reconnu d’emblée, lorsque le présentateur Jim Thornton a ouvert l’émission : « Et maintenant, réunis pour la première fois, voici les stars de notre émission, Ryan Seacrest et Vanna White ! »

Après que Seacrest ait remercié Thornton pour l’ouverture, White s’est tournée vers son nouveau collègue et lui a souhaité la bienvenue au salon. « Je suis tellement contente d’être ici », a dit Seacrest à White. « Je suis tellement contente de vous avoir ! », a répondu White.

Après cela, avant de présenter les joueurs de la soirée, Seacrest a prononcé un bref monologue devant le public. « Je suis votre hôte, Ryan Seacrest. Je n’arrive toujours pas à croire à ma chance d’être ici avec vous ce soir pour continuer cet héritage de ce spectacle incroyable avec vous tous. Et bien sûr, ma bonne amie Vanna White.

« Merci pour votre accueil très chaleureux », a-t-il ajouté. « Présenter « La Roue de la Fortune » est un travail de rêve. Je suis fan de cette émission depuis que je suis enfant et que je la regarde avec ma famille à Atlanta. Et je sais à quel point c’est spécial que « La Roue » soit dans vos salons depuis 40 ans. Et je suis tellement reconnaissant d’avoir été invité. Je sais aussi que j’ai de très grandes responsabilités à remplir. Alors, jouons à « La Roue de la Fortune ». »

En ouverture, Seacrest n’a pas mentionné le nom de la personne dont il remplaçait les chaussures : Pat Sajak, qui a quitté l’émission en juin après plus de 40 ans en tant qu’animateur. (Sajak et Seacrest, ainsi que White, sont apparus ensemble dans une promo cet été, servant davantage de moment officiel de passage de témoin.) Sajak sera toujours vu cet automne dans l’édition en prime time d’ABC de « Celebrity Wheel of Fortune », qui représente son dernier passage dans l’émission.

Seacrest a enregistré ce premier épisode de la version syndiquée en juillet ; à l’époque, il avait partagé un aperçu des coulisses de sa première journée en tant qu’animateur de « La Roue de la Fortune » via une vidéo Instagram : « Je suis toujours excité ! » a-t-il écrit sur le post, qui le montrait entrant sur le plateau pour la première fois. « Je suis tellement excité, mon cœur bat fort », a-t-il déclaré dans la vidéo. « La roue est peut-être plus petite que vous ne le pensez – tout comme moi », a-t-il plaisanté en faisant tourner la roue pour la première fois. « Je n’ai pas pu dormir la nuit dernière, j’étais tellement excité. J’ai bien dormi, mais je suis toujours très excité que l’alarme se déclenche. »

Sony

Quant à la première soirée, tout s’est bien passé, y compris son premier groupe de concurrents : Corina de Denver, Cindy de Lake Tahoe et le grand gagnant Terry de Caroline du Nord ; Terry est finalement reparti avec deux voyages et un total de 25 849 $ (bien qu’il ait raté le grand prix de 40 000 $).

Finalement, White a demandé à Seacrest comment il se sentait après son premier concert. « J’ai l’impression que nous en avons fait un ! », a-t-il déclaré. « Ce qui était génial, c’est que tout le monde a pu repartir avec de l’argent. J’espérais vraiment que cela arriverait lors de ma première soirée. »

Comme Variété Comme l’a noté un récent profil de Seacrest, l’animateur a étudié attentivement tout en prenant en charge le poste. Selon l’histoire, il a parcouru les archives de plus de 8 000 épisodes de « Wheel », regardant des centaines d’émissions et sélectionnant des moments de chaque décennie pour apprendre les nuances du jeu. Le producteur exécutif Bellamie Blackstone a également construit une version miniature de la roue et ils se sont entraînés dans des salles de conférence à travers le pays pendant que Seacrest voyageait pour le travail.

« Au moment où Ryan est arrivé sur le plateau, il était tellement préparé qu’il a pu faire ce qu’il fait de mieux et établir un lien très authentique avec les candidats », a déclaré Suzanne Prete, présidente des jeux télévisés chez Sony Pictures Television. « Il est vraiment amusant. Il a fait plus que ce qu’il avait à offrir dans ce domaine. C’est une toute nouvelle énergie. »