Ryan Seacrest, futur animateur de « Wheel of Fortune », espère que Vanna White restera présente malgré un différend contractuel signalé

Ryan Seacrest a hâte de remplacer Pat Sajak.

Alors que Seacrest devrait succéder à Sajak lorsqu’il prendra sa retraite après la saison en cours de « Wheel of Fortune », la co-animatrice de longue date, Vanna White, est restée silencieuse sur son propre avenir dans la série, même si des rumeurs circulent sur un conflit contractuel difficile. . Maintenant, Seacrest admet qu’il n’est pas clair si elle continuera dans la série remaniée.

Alors qu’il s’exprimait lors d’une conférence pour le magazine Fortune, l’animateur d' »American Idol » a brièvement parlé de son prochain concert dans un jeu télévisé. Vers la fin de sa conversation, on lui a demandé : « Allez-vous garder Vanna White ?

LES ADIEUX DE PAT SAJAK À LA « ROUE DE LA FORTUNE » ET À VANNA WHITE SUIT DES ANNÉES DE FARCES, DE FEUDS ET DE RUMEURS D’AMOUR

« Eh bien, alors je vais… », a-t-il commencé avant de changer de sujet en disant : « J’ai la chance de succéder au légendaire Pat Sajak. »

Il a poursuivi : « L’année prochaine, et je le suis tellement… Mon énergie va augmenter, monsieur, à ce sujet. Je vous le dis. J’ai toujours été le plus grand fan de cette série. »

« J’adore Vanna White. Je connais Vanna depuis longtemps. Nous nous sommes assis dans des endroits importants les uns à côté des autres. Et je n’espère rien de plus que de pouvoir monter sur cette scène et animer avec elle. »

Seacrest n’a pas donné plus de détails, mais sa formulation était remarquable pour les fans qui ont suivi l’incertitude entourant l’avenir de White sur « Wheel of Fortune ».

LES FANS DE LA « ROUE DE LA FORTUNE » FURIEUX APRÈS LA PREMIÈRE SAISON POUSSÉS POUR LE FOOTBALL : « HONTE ! »

Après que Sajak ait annoncé sa retraite, les téléspectateurs dévoués sont devenus curieux de connaître la possibilité que White prenne sa retraite avec lui. En juin, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles White voulait rester dans la série, mais qu’elle demandait une augmentation de salaire.

White, 66 ans, aurait été en négociations pour renouveler son contrat afin de continuer à co-animer « Wheel of Fortune », selon People.

Après avoir été co-animatrice aux côtés de Sajak, 76 ans, pendant plus de quatre décennies, White a demandé une augmentation de salaire dans le cadre de son nouveau contrat.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Sa dernière augmentation de salaire aurait eu lieu il y a près de 20 ans, puisque White gagne 3 millions de dollars par an tandis que Sajak gagne cinq fois plus, selon People via Puck.

Sajak a gagné 15 millions de dollars par an grâce à la « Roue de la Fortune » en 2016, a rapporté Forbes.

Bien que Seacrest ne soit pas sûr que White le rejoigne l’année prochaine pour sa première saison d’animation du jeu télévisé bien-aimé, les fans ont clairement indiqué qu’ils avaient une idée de qui pourrait prendre sa place si elle prenait également sa retraite – la fille de Sajak, Maggie. .

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Maggie est un visage familier sur « Wheel of Fortune », agissant en tant que correspondante des médias sociaux de l’émission. Elle a également pris la place de White pour un épisode de « Celebrity Wheel of Fortune » plus tôt cette année, lorsque White a concouru avec « Jeopardy! » accueille Ken Jennings et Mayim Bialik.

« J’adore Maggie, elle devrait prendre la place de Vanna, désolé mais il est temps », a commenté une personne sur l’une des récentes publications Instagram de Maggie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Maggie, tu dois VRAIMENT animer l’émission !! » lui a dit un autre adepte.