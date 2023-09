Ryan Seacrest a admis qu’il ressentait la « pression » de prendre la place de Pat Sajak sur « Wheel of Fortune ».

Seacrest, 48 ans, assumera les fonctions d’hébergement à l’automne 2024.

« Il n’y a personne de meilleur que Pat Sajak », a déclaré la personnalité de la télévision à « Entertainment Tonight ». « Il est si fluide et fluide. Il est aimé du pays. Je ressens donc beaucoup de pression. [But] Je suis vraiment excité. J’ai hâte de distribuer beaucoup d’argent aux gens chaque soir. »

Malgré la « pression », Seacrest semble également inspiré par Sajak – qu’il qualifie de « légende ».

« Je l’ai toujours admiré. Il est tellement bon dans ce travail, qui, vous savez, est un peu stressant ici », a-t-il expliqué. « Mais il a juste dit : ‘Vous allez passer un bon moment. C’est tellement amusant. Quoi de mieux que de donner de l’argent et de faire ça tous les soirs ?’ J’ai hâte de rencontrer les candidats et de le faire. »

Le nouveau rôle de Seacrest a été annoncé en juin. « Wheel of Fortune » a fait cette annonce sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, en écrivant : « C’est officiel ! À partir de 2024, @RyanSeacrest montera sur scène en tant que nouvel animateur de Wheel of Fortune. Nous sommes tellement excités – bienvenue Ryan ! »

« Je suis vraiment honoré de marcher sur les traces du légendaire Pat Sajak », a déclaré Seacrest dans un communiqué obtenu par Fox News Digital. « Je peux dire, comme le reste de l’Amérique, que cela a été un privilège et une pure joie de regarder Pat et Vanna sur nos écrans de télévision pendant 40 ans sans précédent, nous faisant sourire chaque soir et nous sentir comme chez nous avec eux. »

Avant que le magnat des médias de 48 ans ne devienne un nom connu, il a trouvé un mentor en la légende de la radiodiffusion Dick Clark, qui a contribué à faire passer sa carrière de l’ombre à celle de briller sous les projecteurs.

Seacrest héberge non seulement plusieurs émissions sur diverses plateformes, mais il travaille également dans les coulisses en tant que producteur sur certaines des plus grandes émissions de télévision. Sa valeur estimée est d’environ 450 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Sajak a annoncé son départ « Roue de la Fortune » le 12 juin.

Sajak, 76 ans, a tweeté que même si « cela a été une aventure merveilleuse », il raccroche son chapeau d’hôte. « Eh bien, le moment est venu. J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, serait ma dernière », a-t-il écrit.

Il a ajouté : « J’aurai plus à dire dans les mois à venir. Un grand merci à vous tous. (Au moins, cela occupera les sites clickbait !) »

Malgré le départ de Sajak, sa co-animatrice Vanna White restera dans la série jusqu’en 2026 au moins. White a renouvelé son contrat « Wheel of Fortune » pour la saison 2025-26, a précédemment confirmé Fox News Digital.

Les termes du contrat n’ont pas été divulgués.

White a rejoint Sajak sur « Wheel of Fortune » en décembre 1982.

