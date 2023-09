Ryan Seacrest, co-animateur de « Wheel of Fortune », ravi du renouvellement du contrat de Vanna White : « Elle est bien-aimée »

Ryan Seacrest félicite Vanna White pour sa prolongation de contrat « Wheel of Fortune », qui la désigne comme co-animatrice jusqu’à la saison 2025-26.

Dans un extrait pré-enregistré de « Sunday Today With Willie Geist », Seacrest partage qu’il est ravi du retour de White.

« C’est une très bonne nouvelle », a commencé le nouveau co-animateur de « Wheel of Fortune ». « Vanna est un incontournable de cette série et dans nos salons depuis tant d’années. J’ai été très excité de travailler avec elle, mais maintenant que c’est officiel, je peux dire : ‘Félicitations Vanna ! J’ai hâte.’ «

Mardi, Fox News Digital a confirmé que White avait prolongé son contrat avec « Roue de la Fortune » depuis deux ans alors que l’animateur de longue date Pat Sajak se prépare à partir en 2024.

White a signé une prolongation de contrat de deux ans en tant que co-animateur du jeu télévisé populaire jusqu’à la saison 2025-26, alors que Seacrest succédera à Sajak à l’automne 2024, selon un communiqué fourni à Fox News Digital.

Les termes du nouveau contrat de White n’ont pas été divulgués.

Selon Seacrest, il était « extrêmement important » que White reste co-animateur du jeu télévisé populaire.

« Elle est aimée de ce pays et des téléspectateurs, et je ne peux même pas imaginer me tenir à côté d’elle sur ce plateau et pouvoir dire : ‘D’accord, allons-y.’ C’est une excellente nouvelle », a-t-il déclaré. « Je suis très, très heureux de l’entendre et très heureux de pouvoir travailler avec elle. »

Seacrest a partagé avec Geist qu’il se tournerait vers White pour obtenir des conseils lorsqu’il assumera le rôle de co-animateur.

« Vanna, s’il te plaît, dis-moi quoi faire ! » » dit Seacrest. « Je peux dire : ‘Comment ça marche ? Où allons-nous maintenant ? Quelle est la prochaine étape ? D’accord, j’ai compris.' »

Avant que Seacrest ne devienne un nom connu, il a trouvé un mentor en la légende de la radiodiffusion Dick Clark, qui a contribué à faire passer sa carrière de l’ombre à celle de briller sous les projecteurs.

Seacrest héberge non seulement plusieurs émissions sur diverses plateformes, mais il travaille également dans les coulisses en tant que producteur sur certaines des plus grandes émissions de télévision.

Pat Sajak a annoncé sa retraite de « Wheel » en juin après avoir animé depuis 1981. Le programme a été créé pour la première fois en 1975 avec Chuck Woolery et Susan Stafford.

« Comme annoncé précédemment, La Roue de la Fortune La saison 41, qui a débuté la semaine dernière, sera la dernière pour l’animateur Pat Sajak », indique le communiqué annonçant la 41e saison de l’émission.

« L’émission célébrera les 41 dernières saisons avec lui à la barre. La co-animatrice Vanna White a prolongé son contrat de deux ans supplémentaires, conservant ses lettres révélatrices sur le puzzle emblématique jusqu’à la saison 2025-2026. »

White est devenu le co-animateur régulier de Sajak en décembre 1982 après que Stafford ait quitté la série des mois auparavant.

