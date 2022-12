Ryan Seacrest applaudit la décision de CNN de limiter la consommation d’alcool après l’insulte du Nouvel An d’Andy Cohen

Ryan Seacrest soutient la décision de CNN de limiter la consommation d’alcool lors de sa prochaine diffusion du Nouvel An après qu’un Andy Cohen en état d’ébriété ait insulté l’animateur “American Idol” l’année dernière.

Seacrest a déclaré à Entertainment Weekly dans une récente interview qu’il pensait que la nouvelle règle de CNN contre la consommation d’alcool pendant la programmation du Nouvel An était une bonne idée. Le 31 décembre 2021, le présentateur de CNN, Anderson Cooper, a été rejoint par Cohen, qui a lancé une insulte à Seacrest alors qu’il animait la couverture d’ABC.

“Si vous regardez derrière moi, vous verrez le groupe de perdants de Ryan Seacrest jouer”, a déclaré Cohen lors d’une émission où il a pris des shots de tequila avec Cooper. “Je suis désolé mais si vous regardez ABC, vous ne regardez rien.”

Cohen a ensuite exprimé ses regrets d’avoir fait l’insulte lors de son émission de radio, ajoutant qu’il aimait Seacrest et le “commentaire sur rien qui avait vraiment à voir avec lui”.

ANDERSON COOPER DE CNN MAL À L’AISE COMME ANDY COHEN SAVAGES BILL DE BLASIO POUR ACCUEILLIR EN 2022

“Je ne préconise pas de boire quand on est à l’antenne”, a déclaré Seacrest dans une interview avec Entertainment Weekly. “Je ne sais pas comment cela a commencé comme une tradition, mais c’est probablement une bonne idée [to scale back], CN. “

“Mais je pense qu’ils avaient quelque chose à dire à propos de mon émission à un moment donné, et j’en suis sûr à cause de l’alcool parce que je ne pense pas qu’ils diraient ce qu’ils ont dit à propos de nos artistes s’ils ne buvaient pas. Mais, vous sais, je pense que notre émission est plus grande et plus large, et nous ne boirons pas avant 1 h 05 du matin. Bien que je puisse leur envoyer de la tequila Casa Dragones juste pour les tenter pendant qu’ils sont à l’antenne », a ajouté Seacrest.

En novembre, le nouveau président-directeur général de CNN, Chris Licht, a informé les employés que le réseau prévoyait d’empêcher les employés de boire à l’antenne, mais que Cohen et Cooper seraient toujours autorisés à se livrer, selon Variety.