Ryan Seacrest animera « Wheel of Fortune », en remplacement de Pat Sajak – National

En tant qu’animateur de jeu bien-aimé, Pat Sajak navigue dans le Roue de la Fortune coucher du soleil, son remplaçant a été annoncé.

Ryan Seacrest – un incontournable d’Hollywood sur les tapis rouges et derrière le micro – sera le prochain hôte à prendre le contrôle de la célèbre roue.

Sajak, 76 ans, a annoncé sa retraite plus tôt ce mois-ci, après 40 ans dans le jeu télévisé souscrit.

« Eh bien, le moment est venu », a tweeté Sajak. « J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, sera mon dernier.

« Ce fut une course merveilleuse, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Merci à vous tous. (Si rien d’autre, cela occupera les sites de clickbait !) »

Seacrest prendra ses fonctions au cours de la saison 2024-25.

« J’ai hâte de poursuivre la tradition de faire tourner la roue et de travailler aux côtés de la grande Vanna White », a déclaré le Idole américaine l’hôte a écrit sur Twitter, partageant que l’un de ses tout premiers emplois était d’héberger un jeu télévisé Merv Griffin appelé Cliquez sur.

Dans une déclaration au magazine People, Suzanne Prete, vice-présidente exécutive des jeux télévisés chez Sony Pictures Television, a déclaré que Sajak resterait pendant trois ans en tant que consultant pour Roue de la Fortune.

« En tant qu’hôte de Roue de la Fortune, Pat a diverti des millions de téléspectateurs à travers l’Amérique pendant 40 années incroyables », a déclaré Prete plus tôt ce mois-ci. « Nous sommes incroyablement reconnaissants et fiers d’avoir eu Pat comme hôte pendant toutes ces années et nous sommes impatients de célébrer sa carrière exceptionnelle tout au long de la saison à venir. Pat a accepté de continuer en tant que consultant sur l’émission pendant trois ans après sa dernière année d’animation, nous sommes donc ravis qu’il reste proche de la Roue de la Fortune famille! »

Sajak a été le Roue de la Fortune hôte depuis 1981. L’année suivante, sa co-animatrice emblématique Vanna White a rejoint la production pour faire fonctionner le plateau du jeu télévisé et révéler les lettres au fur et à mesure qu’elles sont devinées par les concurrents.

White a encore un an sur son contrat actuel.

Dans une interview avec Bonjour Amérique en 2019, Sajak a discuté d’une alerte sanitaire qui a ruiné son record de fréquentation parfait pour les enregistrements de jeux télévisés. Bien qu’un intestin bloqué et une pression artérielle basse l’aient empêché de filmer Roue de la Fortune à l’époque, Sajak a déclaré qu’il aimerait rester l’hôte du jeu télévisé aussi longtemps que possible.

« Je dois faire ça jusqu’à ce que – vous savez – je gaffe », a-t-il dit. «Je pense que je le fais toujours à un haut niveau. Mais vous savez, je ne peux pas le faire encore 40 ans, je le sais, parce que j’aurais 110 ans, et ce serait un record.