Ryan Seacrest affirme qu’Andy Cohen l’a dissipé à NYE : vidéo – Hollywood Life

Il paraît que Vivre avec Kelly et Ryan co-hôte Ryan Seacrest48 ans, pensait qu’il avait eu l’épaule froide de Regardez ce qui se passe en direct hôte Andy Cohen, 54 ans, le jour de l’An ! L’homme de 48 ans a assisté à son émission avec Kelly Ripa, 52 ans, le 3 janvier pour affirmer qu’Andy “ne s’est pas” tourné pour regarder dans la direction de Ryan ce soir-là. «Je voulais juste saluer et dire bonjour. Ils ont un grand spectacle. Et anderson [Cooper], le meilleur. Il se retourne et dit : « Bon spectacle. Classe. Classe. Andy ne s’est pas retourné », Idole américaine dit l’hôte. “C’était drôle parce que ma grande scène était juste devant Anderson et Andy”, a ajouté Ryan à 3,23 minutes. “Quand je ne travaillais pas, j’essayais d’attirer leur attention.”

Bien que Ryan se sente laissé pour compte par l’exécutif de Bravo, leur ami commun, Kelly, visait à remettre les pendules à l’heure. “Ce n’est pas vrai. Il a dit qu’il essayait d’attirer votre attention », intervint la beauté blonde. « Vraiment ? », demanda Ryan en réponse. “Honnêtement… nous sommes à moins de 10 pieds l’un de l’autre pour faire le spectacle.” Andy n’a pas répondu publiquement au moment de la publication.

Le drame de NYE survient quelques jours seulement après qu’Andy se soit rendu à Times Square avec CNN‘s Anderson Cooper sonnera en 2023. Notamment, cette année, les deux animateurs de télévision ont célébré des vacances sèches. Par un CNN protocole, tel que rapporté par La variété en novembre 2022, les deux hôtes n’ont pas pu boire d’alcool pendant l’enregistrement de l’émission spéciale du Nouvel An. Et, bien sûr, Andy avait beaucoup à dire à ce sujet dans les semaines précédentes. “Anderson et moi allons faire la fête plus fort que jamais!”, s’est exclamé l’homme de 54 ans lors d’un épisode de décembre de WWHL.

Eh bien, c’était amusant. Bonne Année tout le monde!! Vive 2023 🎉 #RockinEve pic.twitter.com/74uebyjZFK – Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) 1er janvier 2023

Bien qu’Andy ait affirmé qu’il allait “faire la fête plus fort”, il a ensuite parlé à Page 6 à propos de ses plans le 29 décembre 2022. “Nous ne buvons pas, mais nous allons nous éclater”, avait-il déclaré à l’époque. L’interdiction de l’alcool survient un an après qu’Andy et Anderson ont sonné en 2022 avec la pléthore de diatribes remplies de bourdonnement d’Andy pendant le CNN diffuser. Le 31 décembre 2021, Andy a dissipé l’ancien maire Bill de Blasio en plus d’autre ombre.

Andy a suivi les règles cette année, mais le 28 décembre 2022, il a dit Pierre roulante qu’il avait d’autres projets. “CNN dit que les correspondants ne boiront pas », a-t-il déclaré au magazine. “Anderson et moi serons les gens qui feront la fête sur CNN [though] nous ferons la fête de manière responsable », a ajouté Andy. “Mon travail consiste à sortir Anderson de sa zone de confort [and] mon travail est d’être un meneur de fête pour tous ceux qui nous regardent le soir du Nouvel An. Et c’est ce que je continuerai à faire. Et en fait, si les correspondants ne boivent pas cette année, je ferai encore plus la fête en leur nom.

