Ryan Seacrest accueillera Wheel of Fortune après la retraite de Pat Sajak l’année prochaine

La catégorie ? « Nom propre. » La réponse? Ryan Seacrest, qui deviendra le nouveau Roue de la Fortune hôte après la retraite de Pat Sajak l’année prochaine.

Seacrest et Sony Pictures Television ont annoncé mardi que Seacrest avait signé un accord pluriannuel pour héberger le jeu télévisé de longue durée commençant par la saison 42. Sajak a récemment annoncé que la 41e saison à venir serait sa dernière dans l’émission.

C’est le dernier concert d’hébergement pour Seacrest, le populaire Idole américaine hôte qui sonne également maintenant dans la nouvelle année pour beaucoup sur Le réveillon du Nouvel An de Dick Clark.

« Je suis vraiment honoré de marcher sur les traces du légendaire Pat Sajak », a déclaré Seacrest dans un communiqué. « Je peux dire, avec le reste de l’Amérique, que ce fut un privilège et une pure joie de regarder Pat et Vanna sur nos écrans de télévision pendant 40 ans sans précédent, nous faisant sourire tous les soirs et nous sentir comme chez nous avec eux. »

Seacrest dans sa déclaration a également fait l’éloge de Vanna White, un autre pilier de Roue de la Fortune. White et Sajak sont tous deux dans la série depuis le début des années 1980.