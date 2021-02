Ryan Saunders, le pire entraîneur-chef des Timberwolves du Minnesota

Les Timberwolves du Minnesota ont limogé l’entraîneur-chef Ryan Saunders dimanche soir après la défaite 103-99 de l’équipe contre les Knicks de New York, a annoncé l’équipe.

La défaite était la quatrième consécutive des T-Wolves, les faisant tomber à un pire 7-24 de la NBA de la saison.

«Nous tenons à remercier Ryan pour son temps et son engagement envers l’organisation Timberwolves et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir», a déclaré le président des opérations de basket-ball de Timberwolves, Gersson Rosas, dans un communiqué.

«Ce sont des décisions difficiles à prendre, mais ce changement est dans le meilleur intérêt des objectifs à court et à long terme de l’organisation.»

Les Timberwolves ont déclaré qu’ils feraient une annonce concernant leur prochain entraîneur-chef lundi. Le Minnesota devrait nommer l’assistant des Raptors Chris Finch son prochain entraîneur-chef, selon plusieurs rapports.

Saunders, 34 ans, a repris les Timberwolves au milieu de la saison 2018-19 après le limogeage de l’entraîneur-chef Tom Thibodeau. Il est allé 17-25 dans la dernière ligne droite, mais la saison abrégée 2019-20 n’a vu les T-Wolves que 19-45.

L’équipe a remporté la loterie du repêchage 2020 et a sélectionné Anthony Edwards au premier rang, mais la campagne de cette année a été en partie déraillée en raison de blessures et d’absences liées au COVID-19 des stars Karl-Anthony Towns – le choix n ° 1 de la NBA 2015 repêchage – et D’Angelo Russell – le deuxième choix au classement général en 2015 que l’équipe a échangé pour la saison dernière.

Saunders, le fils de Flip Saunders, entraîneur de longue date des Timberwolves, termine son séjour au Minnesota avec une fiche de 43-94.