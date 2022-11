Ryan Reynolds trolls Nick Cannon sur le 12e bébé avec une blague de «vasectomie» – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Nick Canon a annoncé jeudi 3 novembre qu’il attendait un autre enfant avec mannequin Alyssa Scottmarquant le douzième enfant pour le Wild ‘N Out créateur. Pas du genre à laisser passer un moment pour faire une blague – ou brancher l’une de ses nombreuses entreprises – Ryan Reynolds a retweeté le PERSONNES histoire, ainsi que les mots, “Nous allons avoir besoin d’une plus grande bouteille.” Alors que certains pourraient prendre cela comme un commentaire sur un biberon pour nourrir les enfants de Cannon, c’est en fait un rappel d’une blague que Nick, 42 ​​ans, a faite lors de la promotion de Ryan’s Aviation Gin.

Nous allons avoir besoin d’une plus grande bouteille. https://t.co/B5QuwUscCN —Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 3 novembre 2022

Avant la fête des pères, Ryan, 46 ans, a fait jouer Nick dans une publicité pour Aviation, l’esprit primé. “Ryan Reynolds m’a demandé de nous aider à célébrer avec la mère de tous les cocktails : la vasectomie”, a déclaré Nick. “Le Seigneur sait que j’en ai besoin.” À partir de là, Nick a préparé le cocktail : il a rempli un grand verre de glace (“la façon dont les enfants remplissent nos vies de tant de joie”) ; ajouté 1 oz de jus de canneberge («doux, tout comme leurs petits sourires); 3 onces. de tonique (“si pétillant, tout comme je suis tombé tous les jours je me réveille après une longue nuit de sommeil”); un trait de jus de citron; puis 1,5 oz. Aviation gin (“Le gin le mieux noté au monde pour le travail le mieux noté au monde.”)

Cependant, Nick a versé la majeure partie de la bouteille, ce qui est logique compte tenu du nombre d’enfants qu’il avait à l’époque. Après avoir remué et ajouté une garniture, Nick était sur le point d’en profiter avant que Ryan n’arrive pour prendre la boisson. « Je m’en occuperai à partir d’ici, Nick. J’ai trois enfants », a déclaré Ryan en sirotant la boisson. “J’en ai huit”, a répondu Nick, ce qui a entraîné une prise de crachat de Ryan.

Nick a ajouté autant d’enfants à sa liste croissante de progénitures au cours des quatre mois qui ont suivi la publication de cette annonce. En septembre, lui et Cloche de Bretagne accueilli leur troisième enfant, un enfant baptisé Lève-toi Messie. Brittany a précédemment donné naissance à la fille de Nick, Reine puissanteet leur fils, Doré. Cette annonce est intervenue une semaine après que lui et le photographe LaNisha Cole accueilli leur fille Onyx.

Parallèlement à la nouvelle qu’Alyssa Scott est enceinte d’elle et du deuxième enfant de Nick, il a un autre bébé en route. Abby De La Rosa est enceinte d’elle et du troisième enfant de Nick, ayant donné naissance à leurs jumeaux, Zillion et Sionen 2021 (le même mois où Alyssa a donné naissance à elle et au fils de Nick, Zen, qui est malheureusement décédé en décembre 2021 des suites d’une tumeur au cerveau.)