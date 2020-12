Votre déménagement, Blake Lively.

Quand il s’agit de pêche à la traîne, Ryan Reynolds et sa femme de huit ans sont devenus des experts. Les célébrités, qui partagent trois enfants ensemble, adorent se taquiner de manière ludique sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir des fans du monde entier. Et le mercredi 16 décembre, le Dead Pool star est allée sur Instagram pour continuer le plaisir et les jeux.

Après avoir vu une vidéo sur la maman Frida Instagram page, conseillant hilarante aux nouvelles mamans « quelles bites éviter » après l’accouchement, Ryan ne pouvait pas s’empêcher de crier Blake. Dans les commentaires de l’intelligent PSA, l’acteur a écrit: « Je taguerais @blakelively mais j’ai peur que cela ne se passe pas bien pour moi. »

Mais, à la manière de Ryan, il a marqué le Une fille bavarde alun dans le commentaire.

« Celui-ci va à toutes les nouvelles mamans: 6 semaines. 0 bites. Nous ne parlons pas seulement dans le vagin (on ne vous a rien dit en vous pendant 6 semaines après la naissance) – nous parlons de ces autres bites rendant la vie post-partum encore plus difficile », lit-on dans la légende de la vidéo. « Regardez + apprenez quelles bites éviter – et identifiez une mère qui souhaite que ce soit la vidéo de l’hôpital qu’elle avait quand elle a accouché. »