Ryan Reynolds traverse une gamme d’émotions lors du choc de la FA Cup Wrexham-Sheffield United

Ryan Reynolds est passé de la joie au désespoir et de l’extase à la désolation.

Le nouvel amour improbable de sa vie – le club de football gallois Wrexham – a mis la star de cinéma sur des montagnes russes émotionnelles dimanche dans un match de FA Cup palpitant d’une minute qui s’est terminé pas tout à fait dans le scénario.

Wrexham, l’équipe de cinquième niveau achetée par Reynolds et son compatriote acteur hollywoodien Rob McElhenney pour 2,5 millions de dollars en novembre 2020 sur la recommandation de l’un de leurs écrivains, a concédé à la cinquième minute du temps d’arrêt pour faire match nul 3-3 avec Sheffield United.

Reynolds et l’une de ses filles se sont rendus par avion pour le match de quatrième tour à l’hippodrome atmosphérique du nord du Pays de Galles, à environ 28 miles au sud de Liverpool, et ont traversé toute une gamme d’émotions alors que les buts affluaient à chaque extrémité.

Il s’y est habitué maintenant.

“Je suis maintenant tellement amoureux de ce sport que je le déteste vraiment”, a déclaré Reynolds, un acteur né au Canada surtout connu pour avoir joué dans les films “Deadpool”, à la BBC avant le match.

“A chaque match, je tourne en rond comme un lion en cage.”

Avec 71 places entre les équipes dans la pyramide du football anglais, Wrexham a frôlé la surprise pour ajouter à une longue lignée de son histoire. L’équipe a battu Arsenal, alors champion d’Angleterre, au troisième tour en 1992 et a également atteint les quarts de finale lors de la saison 1996-97, alors qu’elle était au troisième rang.

C’était la plus grande occasion depuis que Reynolds et McElhenney, un acteur et réalisateur américain qui était le créateur de l’émission télévisée “Il fait toujours beau à Philadelphie”, ont pris le relais.

Les fans ont donné une sérénade à Reynolds, qui était dans l’une des loges des réalisateurs et était debout pendant la majeure partie du match, avec un chant de “Il n’y a qu’un seul Ryan Reynolds” vers la fin du match – quand Wrexham avait 3-2 d’avance et ressemblait à terminer une victoire contre un adversaire qui n’était plus que 10 hommes à ce moment-là.

Reynolds a été vu marchant à travers le terrain et vers les vestiaires après le coup de sifflet final pour parler aux joueurs.

Et il a une suite à attendre: Wrexham et Sheffield United se rencontreront lors d’une rediffusion le mois prochain. Wrexham a battu une autre équipe de deuxième niveau, Coventry, au tour précédent.

Les nouveaux propriétaires d’Hollywood utilisent Wrexham pour une série télévisée en coulisses intitulée “Welcome To Wrexham”, qui est sur Disney +.

Reynolds a déclaré qu’il espérait mener Wrexham en Premier League.

“Le plan est maintenant, et a toujours été, la Premier League”, a déclaré Reynolds. « Je ne peux pas vraiment mettre de date là-dessus. Mais s’il est théoriquement possible de passer de la cinquième division à la Premier League, pourquoi ne le ferions-nous pas ?

