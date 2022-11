Ryan Reynolds se souvient d’un travail qui était “un véritable enfer”: “C’était traumatisant”

Ryan Reynolds fait un voyage dans le passé.

Dans l’épisode de lundi du “Today Show”, Reynolds, 46 ans, a rappelé son expérience de 2018 sur l’adaptation par la Corée du Sud de l’émission de concours de télé-réalité, “The Masked Singer”.

“Quand j’étais là-bas, je me disais : ‘Pourquoi ai-je signé pour faire ça ? C’est horrible ! C’est vraiment horrible ! Je ne connais pas cette chanson. Je ne sais pas comment faire ça'”, a-t-il déclaré. partagé. “C’était traumatisant.”

“Ce qui est fou, c’est que j’étais dans un véritable enfer”, a poursuivi Reynolds.

DANS QUELS FILMS RYAN REYNOLDS A-T-IL ÉTÉ ? UN COUP D’ŒIL SUR LA CARRIÈRE ET LA VIE DE L’ACTEUR AVEC BLAKE LIVELY

L’acteur est apparu dans “King of Masked Singer”, comme on l’appelle en Corée du Sud, alors qu’il faisait la promotion de “Deadpool 2” à l’étranger.

La star de “The Adam Project” était déguisée en costume de licorne, avec une cape scintillante alors qu’il chantait “Tomorrow” du film classique “Annie”.

L’animateur Hoda Kotb a présenté la performance de Reynolds pendant qu’il faisait la promotion de sa prochaine comédie musicale de vacances, “Spirited”.

“Vos talents de chanteur ont été exposés de très nombreuses fois”, a déclaré Kotb à Reynolds avant que la co-animatrice Savannah Guthrie ne demande pourquoi il figurait dans “King of Masked Singer” pour commencer.

“Je fais ce travail depuis longtemps, et vous faites ces tournées internationales, et vous commencez à dire:” Quel est le spectacle le plus étrange que nous puissions faire? “”, A partagé Reynolds.

“Et à l’époque, c’était avant que” The Masked Singer “ne soit aux États-Unis. Alors ils ont dit:” Ils ont ce spectacle appelé “The Masked Singer” qui est énorme en Corée du Sud. J’ai dit: ‘Nous faisons ce spectacle. Nous devons faire ce spectacle.'”

ADAM MCKAY PARLE DE L’AMITIÉ WILL FERRELL, RÉVÈLE CE QUI A MIS FIN À LEUR RELATION

Il a poursuivi: “A l’époque, aucun occidental n’avait participé à cette émission auparavant, donc ce fut une grande surprise quand j’ai perdu le masque.”

Le public et les juges sud-coréens étaient impressionnés lorsque Reynolds a retiré son masque lors de l’émission de compétition.

“Bonjour tout le monde. Je suis vraiment désolé pour cette chanson”, a plaisanté Reynolds avec la foule à l’époque.

Il a admis plus tard qu’il était “absolument” nerveux à l’idée de participer à la série, et il n’a pas dit à sa femme, Blake Lively, qu’il ferait une apparition.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je portais une couche pour adulte !” Reynolds a admis.

Lundi, Reynolds a été rejoint par ses co-vedettes de “Spirited” Octavia Spencer et Will Ferrell. Ferrell a partagé que le casting avait été “jeté dans un camp de théâtre” pour se préparer au récit musical de “A Christmas Carol” de Charles Dickens en 1843.

“C’était sept semaines de répétition”, a expliqué Ferrell. “En gros, nous avons été jetés dans un camp de théâtre. Danser, chanter, travailler la voix – tout ça. Tout a vraiment commencé avec nous tous en train de nous regarder en disant:” Allons-nous jamais pouvoir arriver à la fin? Et bas et voici, nous l’avons fait d’une manière ou d’une autre.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Spirited » sortira dans certaines salles le 11 novembre avant ses débuts mondiaux sur Apple TV+ le 18 novembre.