Ryan Reynolds révèle son “élément de liste de seaux” pour toujours au milieu d’une réalisation récente : “L’expérience d’une vie”

Ryan Reynolds raye des éléments de sa liste de choses à faire, une expérience à la fois.

Avant d’accepter le prestigieux American Cinematheque Award, la star de “Deadpool” a parlé franchement de son récent projet de vacances avec le comédien Will Ferrell et a expliqué à quel point il était incroyable de travailler avec une icône sur le prochain film “Spirited”.

“Travailler avec Will a toujours été un élément de ma liste de choses à faire”, a déclaré Reynolds à Fox News Digital.

RYAN REYNOLDS ET WILL FERRELL DANSENT À BOSTON DANS LA BANDE-ANNONCE DU NOUVEAU FILM DE VACANCES EN MUSIQUE « SPIRITED »

“C’est l’un des plus grands acteurs comiques de notre époque. Il a plus contribué au lexique comique que presque tous les autres acteurs que je connais, et j’adore ce type.”

L’acteur de “The Proposal” a avoué que bien que ni lui ni Ferrell ne soient des chanteurs ou des danseurs professionnels, ils ont travaillé avec les meilleurs entraîneurs pour le film de vacances.

DANS QUELS FILMS RYAN REYNOLDS A-T-IL ÉTÉ ? UN COUP D’ŒIL SUR LA CARRIÈRE ET LA VIE DE L’ACTEUR AVEC BLAKE LIVELY

Il a décrit la collaboration comme “vraiment une expérience d’une vie”.

Ferrell a prononcé un discours d’hommage à sa co-vedette pour avoir été le 36e récipiendaire du prix de la cinémathèque américaine et le premier Canadien à recevoir cet honneur.

Reynolds a également reçu un discours d’hommage d’Octavia Spencer, Hugh Jackman, du Premier ministre canadien Justin Trudeau, de sa femme Blake Lively et d’autres amis célèbres.

Lively a félicité son mari pour son travail acharné et ses caractéristiques exceptionnelles alors que le couple attend leur quatrième enfant ensemble.

“Son cœur, sa philanthropie, son humour, son intégrité, son éthique de travail inégalée… Beaucoup de ces qualités étonnantes viennent de son pays natal, le Canada”, a déclaré Lively dans son discours, publié sur le Hollywood Reporter. Compte Twitter.

“Et redonner au pays qui lui a donné sa vie est essentiel pour qui il est en tant que personne.”

Elle a également complimenté son mari sur qui il est en tant que pèredisant que peu importe où il se trouve dans le monde, “papa rentre toujours à la maison”.

Pendant ce temps, la star de “Castle” Nathan Fillion, qui a également honoré Reynolds lors de la cérémonie, a révélé à Fox News Digital un autre cadeau spécial qu’il a offert à la star de “Free Guy” pour son anniversaire.

“L’homme qui peut tout obtenir, je lui ai obtenu un titre. Il est maintenant Lord Reynolds pour avoir possédé un terrain en Écosse. De rien”, a plaisanté Fillion.

Reynolds a poursuivi en disant qu’il n’avait pas “entièrement traité” la reconnaissance et qu’il était légèrement “sans voix” pour accepter le prix de la cinémathèque américaine.

“J’ai de la chance. J’adore collaborer… tant de gens avec qui je suis dans cette pièce sont des gens avec qui j’ai passé des décennies à collaborer et à jouer dans ce bac à sable fou de narration avec… j’en suis reconnaissant. “