Ryan Reynolds réserve une énorme surprise à un fan : « Tu es le meilleur »

Ryan Reynolds a une énorme base de fans et une bonne relation avec eux, ce qui a été mis en évidence après avoir réalisé le rêve d’un jeune garçon.

Nash, un enfant de 8 ans, est atteint d’un cancer d’un type rare et il suit un traitement pour cette maladie au Mass General Hospital for Children de Boston.

Au cours de sa bataille contre le cancer, il a reçu une surprise à laquelle il s’attendait le moins : rencontrer son icône.

Selon CBSsa mère a contacté le Deadpool et Wolverine star, expliquant à quel point son enfant était son fan à l’approche du grand jour.

Ainsi, réalisant le rêve de Nash, Ryan rend visite à l’enfant atteint d’un cancer, à sa grande surprise, et le met en contact avec sa co-star Hugh Jackman via FaceTime.

« J’aimerais que tous les enfants qui ont besoin d’un traitement puissent le recevoir ici », a écrit le père de quatre enfants sur les réseaux sociaux. « Et j’aimerais que tous les parents d’un enfant malade puissent confier leur enfant à des mains aussi compétentes. Nash, tu es le meilleur. Je t’aime, mon pote. »





En parlant d’enfants, Ryan a déclaré dans une interview plus tôt qu’il était impatient d’avoir plus d’enfants après avoir accueilli quatre bébés avec Blake Lively. « Plus on est de fous, plus on rit », a-t-il déclaré à E! Nouvelles.