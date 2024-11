Ryan Reynolds répond après que Martha Stewart ait déclaré qu’il n’était « pas si drôle » dans la vraie vie

Ryan Reynolds a répondu après Martha Stewart a fait une fouille brutale contre l’acteur, affirmant qu’il n’était « pas si drôle » dans la vraie vie.

Stewart, femme d’affaires et personnalité de la télévision83 ans, a fait ces remarques lors du mois de novembre de Bilt Rewards. Loyer gratuit jeu télévisé, après qu’on lui ait demandé quelles célébrités, selon elle, les répondants avaient désignées comme étant les plus amusantes avec qui sortir.

Stewart a bien deviné son bon ami Snoop Doggmais elle a été déconcertée par la personne suivante sur la liste – Dead Pool la star Reynolds.

« Il est probablement sur la liste simplement parce qu’il se couvre dans ses films et qu’on ne voit pas son visage », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « Et tu veux savoir quelque chose ? Il n’est pas si drôle dans la vraie vie. Non, il n’est pas si drôle. Il est très sérieux.

Stewart a dit qu’elle « enlèverait Ryan [the list]et je mettrais quelqu’un d’autre ».

Quant à savoir par qui elle remplacerait l’acteur, Stewart a déclaré : « George Clooney, parce qu’il est amusant. George est vraiment agréable de sortir avec lui.

Elle a précisé que Reynolds est « un bon acteur. Il peut agir de façon drôle, mais il n’est pas drôle. Peut-être qu’il pourra redevenir drôle.

« Je vais avoir des ennuis », a-t-elle ajouté. « C’est mon voisin. »

En réponse à la pique sur X/Twitter, Reynolds a écrit : « Je ne serais pas d’accord avec elle. Mais j’ai essayé ça une fois. La femme est étonnamment vive. Elle a vraiment réduit l’écart après environ un kilomètre et demi.

Voisins Martha Stewart et Ryan Reynolds (Getty)

Stewart a également récemment fait la une des journaux pour publier une critique accablante d’un nouveau documentaire à son sujet par le cinéaste RJ Cutler, disant qu’il est « choquant » de voir à quel point il a peu utilisé ses archives malgré un « accès total ».

Et elle a parlé de sa journée en cellule d’isolement alors qu’il purgeait une peine au camp de prisonniers fédéral d’Alderson en Virginie occidentale.

La connaisseuse en cuisine a été envoyée dans un établissement correctionnel à sécurité minimale pendant cinq mois, d’octobre 2004 à mars 2005, après avoir été reconnue coupable de complot, d’entrave et de mensonge aux enquêteurs fédéraux au sujet de délit d’initié.