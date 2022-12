Ryan Reynolds remercie sa femme Blake Lively et leurs filles lors du discours des People’s Choice Awards

Ryan Reynolds a remporté le prix Icon aux People’s Choice Awards 2022 et n’a pas manqué de mentionner sa femme, Blake Lively, leurs trois filles et leur quatrième enfant lors de son discours d’acceptation.

L’acteur “Adam Project” a commencé son discours à la manière typique de Reynolds, avec une blague.

“J’ai l’impression d’être à mes funérailles, sauf que je peux partir. Je suppose que j’ai finalement été testé positif à l’icône. Je l’évite depuis des années, mais nous y sommes”, a déclaré Reynolds.

RYAN REYNOLDS RÉVÈLE QU’IL PREND UN “PEU SABBATIQUE” DE FAIRE DES FILMS

Il a remercié de nombreuses personnes importantes dans sa vie, notamment sa mère, ses trois frères et son défunt père.

“Mon garçon, s’il pouvait voir tout ce qui s’est passé, il ne serait pas impressionné par ce truc ; il serait le plus époustouflé par ses trois petites-filles”, a déclaré l’acteur de “Spirited”.

Après cela, il a remercié sa famille de travail à Maximum Effort, puis a remercié ses filles et sa femme Blake.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

“Je dois remercier ma famille – Blake et mes trois filles. Ça va être un quatrième enfant très bientôt. Si ça arrive ce soir pendant que je suis ici, je chercherai un canapé pour dormir pendant un petit moment… . Mais Blake et mes filles, vous êtes littéralement… vous êtes mon cœur, vous êtes mon espoir, vous êtes mon bonheur. Je plaisante en disant que ma famille m’épuise, mais en réalité, vous me donnez plus de force qu’aucun homme ne pourrait le faire. méritent peut-être”, a déclaré Reynolds à la fin de son discours.

Reynolds partage des filles – James, Inez et Betty – avec Lively, sa femme depuis 2012. En septembre, les deux ont révélé que le bébé n ° 4 était en route.