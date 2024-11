Ryan Reynolds réagit à Martha Stewart en disant qu’il n’est « pas si drôle »

Ryan Reynolds a réagi sur les réseaux sociaux lorsque Martha Stewart a affirmé qu’il n’était « pas si drôle dans la vraie vie ».

Le Deadpool et Wolverine la star a répondu à ses commentaires surprenants dans un poster sur X (anciennement Twitter) samedi, écrivant : « Je ne serais pas d’accord avec elle. Mais j’ai essayé ça une fois. La femme est étonnamment vive. Elle a vraiment réduit l’écart après environ un kilomètre et demi.

Cette semaine, lors d’une apparition sur Novembre des récompenses Bilt Loyer gratuit jeu téléviséStewart a déclaré à Ankur Jain, PDG et fondateur de Bilt, que Reynolds était « très sérieux ». Ses remarques sont intervenues après qu’on lui a demandé quelles célébrités, selon elle, les membres de Bilt avaient désignées comme « les plus amusantes avec qui sortir ».

Même si la célèbre chef était d’accord avec le fait que son ami Snoop Dogg figure sur la liste, ainsi que Taylor Swift, elle n’était pas complètement convaincue par Reynolds.

« Il est probablement sur la liste simplement parce qu’il se couvre dans ses films et que vous ne voyez pas son visage », avait déclaré Stewart à l’époque avant d’ajouter : « Et vous voulez savoir quelque chose ? Il n’est pas si drôle dans la vraie vie. Non, il n’est pas si drôle. Il est très sérieux.

Elle a noté plus tard que Reynolds, qui est aussi son voisin, est « un bon acteur. Il peut agir de façon drôle, mais il n’est pas drôle. Peut-être qu’il pourra redevenir drôle.

Quant à savoir qui Stewart mettrait sur la liste aux côtés de Snoop et Swift, elle a répondu : « George Clooney, parce qu’il est amusant. George est vraiment agréable de sortir avec lui.

Stewart fait actuellement la promotion de son nouveau livre de cuisine, Martha : Le livre de recettes : 100 recettes préférées, avec des leçons et des histoires de ma cuisinequi sortira dans les bibliothèques le 22 octobre. Le documentaire Netflix de RJ Cutler Marthe également créé mercredi.