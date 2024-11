Ryan Reynolds réagit à la voisine Martha Stewart en disant qu’il n’est « pas si drôle »

Ryan Reynolds a répondu à l’affirmation de Martha Stewart selon laquelle il n’était « pas si drôle dans la vraie vie ».

«Je ne serais pas d’accord avec elle. Mais j’ai essayé ça une fois », la star de « Deadpool & Wolverine », 48 ans, tweeté Samedi sous une vidéo de Stewart, 83 ans, parlant de son humour dans le jeu télévisé « Rent Free » de novembre de Bilt Rewards.

Il a ajouté : « La femme est étonnamment vive. Elle a vraiment réduit l’écart après environ un kilomètre et demi.

Ryan Reynolds a applaudi après que Martha Stewart ait affirmé qu’il n’était « pas si drôle dans la vraie vie ». Le Hollywood Reporter via Getty Images

«Je ne serais pas d’accord avec elle. Mais j’ai essayé ça une fois », a-t-il plaisanté avec le tweet ci-dessus tôt samedi matin. Ryan Reynolds/X

Le gourou du style de vie a fait ces commentaires à propos de son amie et voisine de longue date tout en essayant de deviner qui, selon les répondants d’un sondage Bilt Rewards, serait la célébrité la plus amusante avec qui passer du temps.

« Il est probablement sur la liste simplement parce qu’il se couvre dans ses films et que vous ne voyez pas son visage – Ryan Reynolds, en fait-il partie ? » elle a demandé.

« Et tu veux savoir quelque chose ? Il n’est pas si drôle dans la vraie vie. Non, il n’est pas si drôle. Il est très sérieux.

Elle a doublé plus tard dans la vidéo, ajoutant : « C’est un bon acteur. Il peut agir de façon drôle, mais il n’est pas drôle.

Stewart a fait ces commentaires lors de son apparition dans le jeu télévisé « Rent Free » de novembre de Bilt Rewards. Loyer gratuit/récompenses Bilt

Elle a dit : « Il n’est pas si drôle. Il est très sérieux. Loyer gratuit/récompenses Bilt

Cependant, elle l’a complimenté en le qualifiant de « bon acteur ». Loyer gratuit/récompenses Bilt

«Peut-être qu’il pourra redevenir drôle… Je vais avoir des ennuis», a-t-elle ri.

Bien sûr, Stewart ne voulait aucun mal en évoquant Reynolds, car les deux hommes remontent loin.

Ils ont fait connaissance il y a plus de dix ans lorsque Reynolds et son épouse actuelle, Blake Lively, 37 ans, ont acheté une maison près de sa ferme de Bedford, dans l’État de New York.

Ryan Reynolds et sa femme, Blake Lively, sont amis avec Stewart depuis des années. Johns PKI/Splash News / SplashNews.com

Ils possèdent tous deux une propriété à Bedford, New York.

L’auteur de « Martha : Le livre de recettes : 100 recettes préférées, avec des leçons et des histoires de ma cuisine » a déclaré au HuffPost en 2014 qu’ils étaient « des gens très sympathiques et très gentils » et a même qualifié la star de « Ça se termine avec nous » de « timide ». »

« Je l’ai seulement trouvée complètement généreuse et gentille. » Lively a dit de Stewart lors d’un entretien avec le Los Angeles Times en juillet 2014.

« Elle fait partie de ces personnes qui connectent les gens les uns aux autres. »