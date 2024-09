Ryan Reynolds plaisante sur la « facilité » avec laquelle ses enfants ont la vie : « Pas de milice »

Ryan Reynolds se moque bien de son enfance maintenant que ses enfants grandissent relativement plus facilement.

Le Deadpool et Wolverine star, 47 ans, s’exprimait lors de la conférence technologique INBOUND de HubSpot à Boston vendredi lorsqu’il a fait référence à son enfance avec une « milice improvisée ».

« J’ai suivi un atelier sur la résolution des conflits et cela a changé toute ma vie », a déclaré le copropriétaire de Wrexham à l’auteur et modérateur Marcus Collins sur scène.

Le père de quatre enfants a confié avoir été élevé avec un état d’esprit de pénurie avant de faire des comparaisons avec la vie de ses enfants.

« Je ne savais tout simplement pas comment gérer les choses que je ressentais. Parce que je [had a] « Quand j’étais plus jeune, j’avais une mentalité de pénurie. Je ne savais pas comment faire fonctionner cette chose dans votre cerveau qui vous conditionne toujours à gagner ou à avoir raison. »

Reynolds a partagé que la seule chose qu’il aime dans la résolution des conflits est que « vous pouvez rencontrer quelqu’un là où il se trouve, et vous n’avez pas besoin d’avoir raison ou tort », ajoutant en outre que « vous pouvez être en désaccord et toujours vous connecter ».

« J’ai 4 enfants et jusqu’à présent, aucun d’entre eux ne semble avoir cela [scarcity mindset]en partie parce qu’ils sont nés dans une « rue facile », a déclaré Reynolds à propos de ses filles James, 9 ans, Inez, 7 ans, et Betty, 4 ans, ainsi que de son fils Olin, 1 an, qu’il partage avec sa femme Blake Lively.

« Les parents d’aujourd’hui sont tellement différents. Nous sommes si doux », a-t-il poursuivi. « Je ne crie pas. J’ai grandi avec des gens comme ça, c’était de la folie, c’était une milice improvisée. »

En conclusion, Reynolds a continué en expliquant comment les choses ont changé pour le mieux.

« Maintenant, c’est comme si je pouvais consulter toutes mes ressources en matière de parentalité et me rappeler comment être parfaitement compatissant », a-t-il déclaré.