Ryan Reynolds partage une anecdote hilarante sur une visite dans un champ de citrouilles

Ryan Reynold organise une conversation hilarante avec son adorable fille sur les réseaux sociaux.

Récemment, il a publié une photo de lui sur Instagram et a partagé franchement la conversation avec ses filles, James, Inez et Betty, concernant la visite d’un champ de citrouilles.

Le Dead Pool un ancien a écrit: « Bien sûr, je veux vous emmener, vous et votre sœur, au champ de citrouilles. »

« Non, mon amour, je n’ai jamais dit que le champ de citrouilles était l’endroit où la joie allait mourir parce que ce serait… désolé, et maintenant ? » » a ajouté l’acteur hollywoodien.

Pendant ce temps, sa fille lui a demandé d’amener ses camarades de classe au champ de citrouilles et il a répondu : « Tu veux amener le petit Brandon de l’école ? Celui qui ne peut pas moduler le volume de sa voix ?





En plus, La proposition La star a poursuivi en disant : « Ou l’autre Brandon qui a toujours une maladie contagieuse et qui s’est une fois essuyé le nez avec vos cheveux ? »

Plus tard, il s’est rendu compte qu’il y avait un autre « Brandon » qui le rejoindrait également et a plaisanté : « Tous les trois !? Il y a un TROISIÈME Brandon ? Halle-f******-BOOYA ! Et ils ont dit que ce n’était pas possible ! »

« Je vais voir si un autre parent peut me rejoindre au cas où, je devrais rentrer à la maison et nourrir le chat et oui, je suis au courant et j’aurai un putain de chat », a déclaré Reynold.

« Veuillez velcro vos chaussures et montez dans la voiture », a-t-il ajouté avant de signer.

Ryan Reynold et Blake Lively se sont mariés en 2012 et ils partagent deux filles et un fils, Olin.