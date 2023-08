Ryan Reynolds partage un hommage d’anniversaire à Sweet Blake : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Carl Timpone/BFA.com/Shutterstock

Ryan Reynolds est littéralement aux anges pour sa magnifique épouse, Blake Lively. Dans un nouvel hommage pour le 36e anniversaire, le Juste amis L’acteur de 46 ans a partagé de magnifiques photos PDA du couple de longue date et s’est jeté sur elle avec une légende romantique. Sur la première photo, Blake portait un magnifique haut en dentelle transparente pendant que le couple dînait sur la plage. Dans une autre, ils se sont blottis pour un tendre selfie. Dans une troisième, la maman de quatre enfants brillait dans une tenue blanche alors qu’elle marchait sur la plage, et dans une quatrième, ils se blottissaient à nouveau sur la plage devant un arc-en-ciel. Sur plusieurs photos PDA plus confortables, le couple semblait profiter de vacances romantiques à la plage.

« La seule chose qui m’appartient irrévocablement au monde est l’amour, l’appréciation et la crainte que je ressens pour cette personne », a déclaré le Dead Pool La star a légendé les photos. « Être témoin de sa vie est quelque chose que je ne pourrais pas tenir pour acquis si j’essayais. Et croyez-moi, j’essaye. Joyeux anniversaire, @blakelively. Tu as accroché cette foutue lune.

Des amis célèbres ont été parmi les premiers à participer au fil de commentaires. « Joyeux anniversaire @blakelively », a écrit Octavie Spenceralors que Gestionnaire de Chelsea a plaisanté: « Vous êtes plutôt mignons, les gars. » Michael B. Jordan et David Beckham également enregistré avec des souhaits d’anniversaire pour le Faveur simple beauté.

Blake et Ryan ont vécu une romance épique. Le couple s’est marié en septembre 2012 et a depuis accueilli pas moins de quatre enfants – James8, Inès6, Betty3 ans, et un quatrième enfant encore anonyme, né en février 2023. Dans une interview en 2021, Ryan a révélé comment ils ont continué à maintenir leur lien fort au fil des ans.

« Nous ne nous prenons pas trop au sérieux, mais nous sommes aussi amis », a-t-il déclaré. Divertissement ce soir à l’époque. « Tomber amoureux, c’est bien, mais est-ce que vous vous aimez ? C’est la question que vous devez vous poser, vous savez, avant d’y aller. Nous nous sommes toujours aimés. Nous grandissons ensemble. Nous apprenons les uns des autres. Alors oui, j’ai de la chance d’avoir un copain là-dedans.