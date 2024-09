Ryan Reynolds parle de sa collaboration avec Marvel et Disney sur « Deadpool & Wolverine »

Ryan Reynolds a déclaré qu’un seul conseil de quatre mots du directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, l’a motivé – et hanté – au cours des années qui ont suivi sa première écoute.

Avant la sortie de Deadpool et Wolverine Cet été, Reynolds s’est rappelé : « Cela faisait six ans que je n’avais pas fait un de ces films parce qu’on ne peut pas lâcher le manche… Chaque scène doit faire quelque chose ou ressentir quelque chose. »

Reynolds, qui a joué dans le film et qui l’a également coécrit et produit, s’est souvenu d’une première rencontre avec Feige, le directeur de Marvel Studios. « Il a dit quelque chose qui semble très pédant et qui n’est probablement pas le truc à dire à voix haute, mais qui, bizarrement, a servi de moteur créatif. Il m’a dit : « Faites en sorte que chaque scène soit géniale ». Et je lui ai répondu : « Merci, Kev. Ça a l’air bien ». »

Au fil du temps, a expliqué Reynolds au public du Fast Company Innovation Festival de New York, la collaboration avec Marvel s’est développée grâce à « toutes ces petites choses ». Au départ, a-t-il dit, il s’attendait à ce que l’entreprise soit « comme un avocat qui a une ligne rouge sur chaque page ». Au lieu de cela, elle et sa maison mère Disney ont été « de formidables partenaires ».

Au fur et à mesure qu’il s’engageait dans le processus d’écriture, les mots de Feige « me hantaient », a déclaré Reynolds. « « Rendez-le génial » – c’est dur. » Mais relever ce défi m’a procuré une immense satisfaction.

Deadpool et Wolverinea déclaré Reynolds, a été « un moment culminant dans ma vie, en termes d’expérience de faire quelque chose et pas seulement du résultat, du box-office et tout ça, mais de l’expérience du film lui-même. Assis dans une salle de cinéma avec un public où je me cache au fond, j’ai pu assister à ces moments de surprise. »

Homme libre, Le projet Adam et les trois Dead Pool « Les films ont été conçus de manière à ce que les spectateurs ressortent de l’expérience, au minimum, un peu meilleurs que lorsqu’ils y sont entrés, et au maximum, en marchant simplement sur le soleil et en ressentant le plaisir du public », a déclaré Reynolds. La dynamique d’un public en direct, a-t-il dit, peut être décrite comme une « effervescence collective », a-t-il ajouté, comparant la réaction collective aux stimuli créatifs à « des algues sous l’eau » se déplaçant lentement et à l’unisson avec le courant.

Sur le chemin de la création Deadpool et Wolverinese souvient Reynolds, « Il n’y avait qu’une seule réplique dans tout le film qu’ils m’ont demandé de supprimer. » Alors qu’un murmure s’éleva dans la foule, Reynolds déjoua toute tentative de lui faire divulguer des détails. « Non. Non. Non ! Et ils étaient droite! » dit-il.

Quand ce genre de commentaires émane de n’importe quel gardien, Reynolds a déclaré que c’était « de ma faute » s’il ne pouvait pas les absorber passivement. Adoptant un ton de baryton profond qui sied au PDG de Disney, il a poursuivi : « Dès que quelqu’un dit quelque chose comme « Ryan, Bob Iger ici. J’adorerais que tu supprimes cette phrase. Ça va vraiment nous rendre la vie dure ici. » Dès qu’ils disent ça, il y a quelque chose dans mon cerveau qui dit : « Il faut garder la ligne ! Précieux ! » Et puis dès que le brouillard de la guerre se lève et que vous avez une seconde pensée, c’est comme : « Bien sûr que je peux supprimer ça. Puis-je dire quelque chose sur Pinocchio à la place ? » Et la réponse est oui ! »

Reynolds était apparemment présent au festival pour discuter du domaine de la publicité et du contenu de marque, dans lequel il est un acteur important en tant que directeur de la création de la société de technologie publicitaire MNTN et cofondateur de l’agence de création Maximum Effort. Il a raconté un processus long et ardu dans un spot pour Match.com, qui a émis l’hypothèse d’une « correspondance » entre Satan et l’année 2020. Reynolds a déclaré avoir rencontré un « gâteau à étages » d’approbations. « J’étais à quatre pattes pour essayer d’obtenir le feu vert », a-t-il déclaré.

Série documentaire FX Bienvenue à Wrexham Le sujet de la conversation a également été abordé pendant 40 minutes. L’émission emmène les téléspectateurs dans les coulisses des opérations d’un club de football professionnel de niveau inférieur au Pays de Galles, que Reynolds et son ami acteur Rob McElhenny ont acquis et ont cherché à améliorer. Au fur et à mesure que le club a été promu, Reynolds a déclaré qu’il s’émerveillait de la profondeur du lien entre la ville et son équipe. En termes de narration également, il a déclaré que cela a offert une infinité de leçons. Reynolds a déclaré que lui et McElhenny avaient pour objectif de ne pas être devant la caméra et de laisser plutôt d’autres membres du club et de la communauté devenir les personnages principaux.

Atterrir au Pays de Galles sans avoir de scénario clair en tête pour la série a renforcé l’importance de dire « Je ne sais pas » à l’univers. Reynolds a déclaré qu’il considère que cette volonté de dire cela est une force pour lui personnellement ainsi que pour Maximum Effort en tant qu’entreprise. « Être prêt à être nul dans quelque chose pour y être bon » est crucial, a-t-il déclaré, tout comme « accepter l’idée de simplement écouter. Lorsque vous vous impliquez dans une histoire, si vous pouvez vraiment écouter avec chaque partie de votre âme, elle vous parlera. »

Ce concept s’applique à Deadpool et Wolverinea ajouté Reynolds. « Je ne peux pas vous dire combien de fois nous avons changé de cap », a-t-il déclaré. « Rien qu’en écoutant le film. Si vous vous en tenez au scénario et à votre liste de plans, vos chances de vous faire avoir sont, genre, 10 fois plus élevées. Parce que vous avez des acteurs différents de ceux que vous aviez écrits, le temps est bizarre. Il y a quelque chose que vous n’aviez pas imaginé qui vient de se produire. Vous avez toute cette marge de manœuvre pour que des choses incroyables se produisent lorsque vous n’y allez pas avec ce plan concret et inflexible. »