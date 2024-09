Photo : Ryan Reynolds « ouvre de nouvelles portes » à Jennifer Garner : Source

Jennifer Garner serait ravie de jouer Ryan Reynolds et Hugh Jackman Deadpool et Wolverine s’est avéré être un « succès retentissant ».

Pour ceux qui ne le savent pas, le film à succès a rapporté 577,2 milliards de dollars aux États-Unis et 1,2 milliard de dollars dans le monde depuis sa sortie, selon Collisionneur.

Ce projet très réussi a été fructueux non seulement pour Ryan et Hugh, mais aussi pour Jennifer Garner, qui a repris son rôle d’Elektra dans ce film.

Élaborer sur le succès du projet et son impact sur le 13 ans et bientôt 30 ans ancienne élève en lui ouvrant de nouvelles portes, a partagé un initié avec Vie et style« Jennifer Garner s’attendait à ce que Deadpool et Wolverine soient un succès, même considérable. »

Ils ont également mentionné : « Mais elle ne s’attendait pas à ce que cela bouleverse complètement sa carrière », notant : « Mais c’est exactement ce qui s’est passé. »

Grâce au génie de Ryan Reynolds, Jennifer Garner est redevenue « une vraie star de cinéma », affirme sa confidente.

« Jen a désormais le choix de rôles sympas qui, il y a un an encore, étaient hors de sa portée », a mentionné la source, qui a conclu : « C’est une période très heureuse à cause de cela, et Jen a travaillé dur pour arriver à ce moment. »