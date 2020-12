L’acteur de «Deadpool» a répondu à une pétition réclamant exactement cela dans sa ville natale canadienne.

« Très gentil mais passe difficile, » Reynolds a tweeté. « Si le trafic est nul, tout le monde dira: » Ryan Reynolds est un gâchis « ou » Ryan Reynolds est vraiment soutenu. « Mes frères apprécieraient trop ça. »

La pétition Change.org a été lancée par « The Kevin and Sonia Show with Tara Jean » sur la radio 104,9 KiSS RADiO de Vancouver et déclare que le « fils préféré de la ville, Ryan Reynolds, mérite d’avoir une rue qui porte son nom (ou du moins une voie) . C’est l’heure. »

«Non seulement il a capturé nos cœurs sur grand écran, mais ses efforts humanitaires ont fait de lui un trésor local bien-aimé qui incarne le meilleur des Vancouverois et qui mérite pleinement cette reconnaissance dans sa ville natale», lit-on dans la pétition.