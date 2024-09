Ryan Reynolds filme sa coloscopie et cela lui a sauvé la vie

Upworthy partage cette lettre de Myra Sack à l’occasion de l’anniversaire du décès de sa fille Havi Lev Goldstein. La perte affecte chacun différemment et rien ne peut nous préparer à la perte d’un jeune enfant. Mais comme le démontre magnifiquement cette lettre, le deuil n’est pas quelque chose à ignorer ou à nier. Nous espérons que les mots et les sentiments honnêtes partagés ci-dessous pourront vous aider, vous ou quelqu’un que vous connaissez, qui fait lui aussi face à un deuil. La lettre originale est parue le 20/01/22. Elle commence ci-dessous :

Chère Beauté,

Le temps s’écoule lentement jusqu’au 20 janvier, le premier anniversaire du jour où tu as rendu ton dernier souffle sur ma poitrine dans notre lit. Nous avions dansé la nuit précédente. Ta bande est venue. Tantes, oncles, grands-parents, amis proches et ta nounou aimante Tia. Nous nous sommes assis dans la cuisine bien chaude avec de la musique et nous t’avons passé de bras en bras. Tout le monde voulait danser une dernière fois avec toi. Nous n’avons pas rigolé avec des chansons lentes. Tu as dansé sur Havana et Danza Kuduro aussi. D’une manière ou d’une autre, tu as réussi à rassembler l’énergie pour te balancer et te balancer avec chacun de nous, bien que nous n’ayons rien mangé ni bu depuis six jours. Cette nuit-là, le 19 janvier, nous avons ri et pleuré et chanté et dansé. Et nous nous sommes serrés l’un contre l’autre. Nous avons laissé notre morve et nos larmes reposer sur les épaules de l’autre ; nous ne les avons pas essuyées. Nous avons mangé de la glace après le dîner, comme nous le faisons tous les soirs. Et ce soir-là, nous avons frotté un peu de chocolat à la menthe fraîche sur tes lèvres. Peut-être que tu goûterais sa douceur.

Reggaeton et musique country. Pancakes aux myrtilles et glace. Sanglots longs et profonds et éclats de rire authentiques et bruts. Conversations sur ce que nos relations signifient pour nous et sur les raisons pour lesquelles nous sommes sur cette terre.

C’est du deuil dans notre maison. Nous avons perdu notre fille aînée, Havi Lev Goldstein, le 20 janvier 2021, à 9h04. Elle est décédée paisiblement dans notre lit, dans nos bras. Elle est morte d’une maladie cruelle appelée Tay-Sachs, qui prive votre esprit et votre corps de toutes leurs fonctions en 12 à 18 mois. Havi avait deux ans, quatre mois et seize jours lorsqu’elle est décédée. Mon mari, Matt Goldstein, et moi avons subi un test génétique préconceptionnel pour la maladie de Tay-Sachs. Nous sommes tous les deux juifs ashkénazes, une population qui présente un risque plus élevé de mutation du gène responsable de la maladie de Tay-Sachs. Nous avons pris nos tests génétiques très au sérieux. Les résultats de mes tests ont montré que j’étais porteuse, tandis que ceux de Matt ont indiqué qu’il ne l’était pas. Étant donné la nature autosomique récessive de la maladie, les deux parents doivent être porteurs pour que le fœtus risque d’hériter de la maladie. Quelques mois plus tard, nous étions enceintes de notre premier enfant. Malheureusement, Matt a subi le mauvais test et son statut de porteur a été mal déclaré. Matt était en fait porteur de la maladie de Tay-Sachs. Quinze mois après le début de sa vie, nous avons appris que notre fille, Havi, était désormais victime de cette maladie neurodégénérative progressive et mortelle. En un instant, nous sommes passés du statut de nouveaux parents à celui de nouveaux parents d’un enfant mourant.

Depuis le diagnostic de Havi, le 17 décembre 2019, jusqu’à son décès le 20 janvier 2021, nous avons suivi son exemple. Elle n’a jamais prononcé un mot, n’a jamais fait un seul pas. Mais elle communiquait puissamment par des sourires et des larmes, par l’éclat de ses yeux et les mouvements de va-et-vient de sa tête. Elle aimait, profondément. Et lorsque vous fermiez les yeux et écoutiez attentivement, sa voix était claire. Havi nous a appris que la vie peut être encore plus belle et plus douloureuse que nous ne l’aurions jamais imaginé. Et lorsque nous vivons à la limite de cette beauté et de cette douleur les plus profondes, alors tout – nos cœurs, notre vision du monde, notre communauté – s’approfondit et s’élargit. Nous avons célébré la vie de Havi tous les vendredis soirs avec notre famille et nos amis lors d’une fête que nous avons appelée Shabbirthday. Le mot est une combinaison de Shabbat et d’Anniversaire. Le plat préféré de Havi, le seul qu’elle aimait, était la challah, le pain juif tressé que nous mangeons chaque Shabbat. Et nous savions que ses anniversaires seraient limités à deux. Ce n’était pas suffisant. Nous en voulions plus. Nous avons donc organisé 57 Shabbirthdays pour Havi avant sa mort. Des ballons, des gâteaux, des promenades sur la plage, des dîners raffinés, toujours une challah, et de belles chansons et prières. Nous n’avons pas fait semblant d’être heureux lors de ces Shabbirthdays. Nous ne l’étions pas. Nous avions le cœur brisé. Nous n’avons pas organisé de fêtes pour nous distraire ou atténuer la douleur. Nous avons trouvé des moments de beauté et de célébration intégrés dans et entre nos plus profondes souffrances. Nous savions que nous avions également besoin de l’amour et du soutien de nos proches, qui étaient là, à nos côtés. Et nous avons traité chaque moment comme sacré, pas effrayant. Comme saint, pas superficiel. C’est du deuil dans notre maison.

Depuis la mort de Havi, nous continuons à célébrer les anniversaires de Shab tous les vendredis. Aujourd’hui, nous lisons des poèmes, écoutons « You Should Be Here » de Cole Swindell et fermons les yeux pour essayer de nous rappeler la sensation de l’avoir serrée dans nos bras. Parfois, j’ai du mal à respirer. Parfois, je n’ai pas envie d’ouvrir les yeux à la fin de la chanson. Et parfois, je me sens bien. Parfois, je peux même sourire pendant la chanson et faire des câlins à notre belle fille cadette, Kaia. Quels que soient les sentiments, quelle que soit la manifestation de l’angoisse du deuil, j’y prête attention. L’histoire de Havi s’adresse à tous ceux qui ont perdu la personne qu’ils aiment le plus au monde ; à tous ceux qui ont vu quelqu’un qu’ils aiment perdre son bien-aimé ; ou à tous ceux qui n’ont pas encore été touchés par leur propre perte tragique et qui sont ouverts à l’idée de savoir ce que cela pourrait leur faire ressentir un jour. Pour moi, la mort d’Havi n’est pas un événement unique. Elle se reproduit à chaque instant où elle n’est pas là où elle est censée être : lorsqu’elle choisit un ensemble de vêtements dépareillés qui ont l’air adorables de toute façon ; lorsqu’elle entre dans l’école maternelle avec sa petite main agrippant mon index ; lorsqu’elle s’arrête entre les toboggans et les balançoires pour manger quelques bouchées de barre de figues dans l’aire de jeux ; lorsqu’elle joue avec sa petite sœur qui lève les yeux avec admiration vers son meilleur ami donné par Dieu. Les pertes sont multiples et constantes. Et elles s’accumuleront, chaque jour, et à chaque étape manquée jusqu’au jour de ma mort. Je ne suis pas sûre que les gens comprennent cela à propos de la perte d’un jeune enfant.

Je pense que la seule façon d’aller bien est de continuer à inviter nos morts dans ces espaces, de les garder présents dans ces moments où ils devraient être. Et pas de manière illusoire, non plus. Seulement d’une manière qui nous aide à créer de nouveaux souvenirs et de nouvelles expériences avec eux, car leur vie sur cette terre a été tragiquement courte. Les relations ne doivent pas nécessairement se terminer lorsque la vie physique se termine. Nous n’avons pas besoin de les reléguer aux marges. Comme le dit notre thérapeute, le Dr Joanne Cacciatore : « Nous les gardons au premier rang. De là, ils peuvent participer activement à la vie qu’ils étaient censés avoir. Et nous pouvons être fiers de les y inclure. Et ils peuvent continuer à nous encourager à vivre une vie pleine et au service des autres. » Même après seulement un an sur cette terre sans Havi, ma relation avec elle a subi des changements profonds et profonds. De la même manière que les relations dans le monde des vivants nécessitent une attention immense et des ajustements constants, il en va de même pour nos relations avec nos morts. Il y a des moments où je peux encore sentir le contact des joues les plus douces de Hav contre les miennes et il y a aussi des moments où je me sens loin d’elle. Il y a des moments où j’entends sa voix dans ma tête et dans mon cœur et des moments où le silence est partout même si je la supplie de se montrer.

Une grande partie de ce voyage est solitaire, mais il est tellement plus facile lorsque d’autres personnes dans nos vies gardent Havi présente. Cela ressemble à tant de belles choses : le nom de Havi écrit dans le sable, des tenues de couleur violette, de magnifiques couchers de soleil sur des montagnes remplies de fleurs sauvages, un verre levé « To Hav » avant le début du dîner, des photos sur une étagère, des SMS à des dates importantes, des actes de gentillesse dans l’esprit d’une belle petite fille. Nous n’avons pas besoin de « passer à autre chose » et nous n’en aurons jamais besoin. Nous voulons être unis pour exister dans l’espace où l’amour et la douleur coexistent, car c’est l’espace où nous sommes les plus proches de Hav. Nous, nous tous, pouvons être changés à jamais par le pouvoir de la perte. Tomber dans son étreinte peut nous rendre plus puissants, plus productifs, plus vivants et plus humains. Mais cette croissance est à nous de la découvrir et ne peut être précipitée ou forcée. J’aimerais que nous soyons plus indulgents envers les personnes en deuil. J’aimerais que nous comprenions que le deuil n’est pas effrayant. Perdre Havi est la pire chose que j’aurais pu imaginer en tant que jeune mère. C’est tragique et contre nature. Mais ce qui est naturel, c’est de vouloir la garder près de nous, de vouloir la rendre fière, de vouloir rendre le monde meilleur en son nom, de vouloir que d’autres personnes la connaissent et l’aiment. Ce sont tous des instincts naturels, très beaux, qui permettent aux personnes en deuil de penser qu’elles peuvent aller bien et peut-être même qu’elles peuvent devenir de meilleures versions d’elles-mêmes. Je sais que ma relation avec le deuil et avec Havi va encore changer de nombreuses fois au cours de ma vie. J’espère seulement qu’il y aura davantage d’endroits sûrs où vivre ma souffrance quand cela arrivera. Les enfants ne sont pas censés mourir avant leurs parents. Mais ils meurent. Et ils meurent dans ce pays, ils meurent dans tous nos quartiers. Et il y a des milliers d’enfants et leurs parents qui méritent une soirée dansante remplie de sanglots profonds et émouvants, de rires incontrôlables et du rythme de la musique qui nous fait tous rester debout un jour de plus. Mais surtout, ils méritent qu’on se souvienne d’eux.